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Промо 2018 |14.02.2018| Сезон 18
Премьера нового сезона! «Битва экстрасенсов»-18 уже с 11 марта на СТБ...
Такого еще не было! В новом сезоне Битва экстрасенсов-21 задания для ясновидящих будут как никогда сложными и станут революцией в истории шоу. Впервые экстрасенсы будут пытаться увидеть сквозь целое озеро, найти в многомиллионном городе человека, который управляет квадрокоптером, и узнать правду, которую звезды скрывают за семью замками. Это и даже больше ждет вас совсем скоро – смотрите премьеру Битва экстрасенсов с 26.09.2021 на СТБ.