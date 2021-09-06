Такого еще не было! В новом сезоне Битва экстрасенсов-21 задания для ясновидящих будут как никогда сложными и станут революцией в истории шоу. Впервые экстрасенсы будут пытаться увидеть сквозь целое озеро, найти в многомиллионном городе человека, который управляет квадрокоптером, и узнать правду, которую звезды скрывают за семью замками. Это и даже больше ждет вас совсем скоро – смотрите премьеру Битва экстрасенсов с 26.09.2021 на СТБ.