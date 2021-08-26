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Этой осенью легендарный мистический проект возвращается – новый сезон Битва экстрасенсов 21 стартует 26 сентября на телеканале СТБ! Дверь в мистический мир снова откроется, чтобы выбрать сильнейшего ясновидца. Совсем скоро каждый из нас почувствует силу, которая неподвластна времени. Не пропустите соревнования сильнейших экстрасенсов – смотрите Битва экстрасенсов 21 сезон с 26.09.2021 на СТБ.