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Video: Новий сезон Битва екстрасенсів 21 сезон стартує 26 вересня на СТБ

Битва екстрасенсів 21 сезон - що буде в новому сезоні? Анонс нового 21 сезону програми Битва екстрасенсів
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Цієї осені легендарний містичний проєкт повертається – новий сезон Битва екстрасенсів 21 стартує 26 вересня на телеканалі СТБ! Двері в містичний світ знову відчиняться, щоб обрати найсильнішого ясновидця. Зовсім скоро кожен із нас відчує силу, яка непідвладна часу. Не пропустіть змагання найсильніших екстрасенсів – дивіться Битва екстрасенсів 21 сезон із 26.09.2021 на СТБ.

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