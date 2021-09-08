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Video: Новый сезон Битва экстрасенсов 21 сезон стартует 26 сентября на СТБ

Битва экстрасенсов 21 сезон - что будет в новом сезоне? Анонс нового 21 сезона программы Битва экстрасенсов
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Не пропустите возвращение легендарного проекта – смотрите новый сезон Битва экстрасенсов-21 с 26 сентября на СТБ!

Этой осенью у ясновидящих есть чем вас удивить. Экстрасенсы будут доказывать свои сверхвозможности в очень сложных испытаниях. Кому удастся достойно пройти задания, которые решат их судьбу? Следите за соревнованием ясновидящих с 26.09.2021 на СТБ – не пропустите старт проекта Битва экстрасенсов 21 сезон.

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