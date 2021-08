Кожен із нас хоч раз в житті замислювався над тим, щоб піти на прийом до людини, яка використовує у своїй практиці нетрадиційну медицину та має надможливості. Учасниця «Битви екстрасенсів» Ірина Богданова розповіла, з якими проблемами можна йти до цілителя.

Однак є хвороби, в лікуванні яких цілитель таки зможе допомогти. Дуже важливо: не варто очікувати повного зцілення, а насамперед потрібно звернутися до лікарів!

Але в деяких випадках цілитель може допомогти встановити певну ремісію – перерву в перебігу хвороби, коли немає ніяких її проявів і ви не відчуваєте симптомів:

Як бачимо, допоможе чи ні – питання неоднозначне. Головне, пам’ятайте: справжній цілитель завжди працює пліч-о-пліч з офіційною медициною!

