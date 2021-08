Як зняти зурочення з дитини

Чи траплялося у вас, що після слів замилування від незнайомця в сторону дитини, особливо якщо це немовля, вона починає хворіти або сильно вередувати? Так, її, швидше за все, зурочили. Як уберегти своїх нащадків від заздрості? Фіналістка 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» ізраїльська архівідьма Соломон поділилася дієвим методом для зняття зурочення з дитини. Всі подробиці читайте в матеріалі.

Більше на тему: Метод для зняття зурочення

Зурочення ‒ дуже неприємне явище. Дуже часто від нього страждають діти. Ізраїльська архівідьма Соломон на своїй сторінці в Instagram розповіла, як можна зняти зурочення з дитини.

Для цього потрібно взяти сире куряче яйце і, катаючи ним по тілу дитини, промовляти:

Потім яйце потрібно кинути у вогонь, щоб воно згоріло. Бажано, щоб яйце було домашнє, але, як показує практика, й магазинне допомагало. Перед тим, як обкатувати, яйце слід вимити під проточною водою та витерти серветкою насухо.

Читайте нас аткож у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.