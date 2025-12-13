Зважені та щасливі 2025: що чекає на глядачів у 12 випуску проєкту

Кімнати-випробування на «Зважених та щасливих»: хто здобуде омріяний день у SPA?
Цієї неділі на СТБ — один із найнапруженіших і водночас найбільш інтригуючих епізодів ювілейного сезону «Зважені та щасливі». Попереду тиждень, який зовсім не схожий на жоден попередній: учасники зіткнуться з індивідуальними випробуваннями, про зміст яких вони дізнаються лише після того, як… зайдуть у вибрані двері.
«Зважені та щасливі» 2025 12 випуск: анонс
«Після 11 тижнів боротьби ви заслуговуєте на паузу — на розслаблення у сауні, масаж, турботу та день у SPA», — оголосив ведучий Даніель Салем.
Але цей відпочинок — ще треба заслужити. Для цього учасники мають пройти особисті кімнати-виклики, у кожній з яких лише один учасник і лише одне завдання. Куди зайти — кожен обирає сам, не знаючи, що на нього чекає за дверима.
Серед випробувань:
- рівновага;
- головоломка;
- слизька гірка;
- завдання на зосередженість;
- зона дискомфорту.
Учасники не приховували страху перед невідомістю:
«Зараз точно — обираючи найлегше, оберу найважче. Я дуже боюсь невідомості», — зізналася Майя.
«Що там може бути — не знаю, але дуже цікаво», — сказав Слава.
«Мені здається, там буде щось таке, що я зможу перемогти саму себе», — поділилася Надія.
Та головна інтрига — у правилах тижня: SPA-салон отримають або всі, або ніхто. Адже якщо хоча б один учасник не впорається зі своїм завданням — жоден із них не поїде до SPA, а заслужений відпочинок дістанеться… тренерам Марині Боржемській та Олексію Новікову.
«Це дуже жорстоко, що один може підвести всіх», — каже Маґда.
А для того, хто провалить своє випробування, наслідки ще жорсткіші: антибонус +1 кг на зважуванні.
Попереду — тиждень випробувань сили, витримки, логіки та психологічної стійкості.
Хто зуміє приборкати страхи, пройти свою кімнату-виклик і не зіпсувати шанс на відпочинок усій групі? Чи подарують вони тренерам несподіваний день у SPA?
Дивіться 12 випуск «Зважені та щасливі» цієї неділі о 19:00 на СТБ.
