Зважені та щасливі 2025: що чекає на глядачів у 12 випуску проєкту

Зважені та щасливі

Кімнати-випробування на «Зважених та щасливих»: хто здобуде омріяний день у SPA?

13.12.2025

Цієї неділі на СТБ — один із найнапруженіших і водночас найбільш інтригуючих епізодів ювілейного сезону «Зважені та щасливі». Попереду тиждень, який зовсім не схожий на жоден попередній: учасники зіткнуться з індивідуальними випробуваннями, про зміст яких вони дізнаються лише після того, як… зайдуть у вибрані двері.

«Зважені та щасливі» 2025 12 випуск: анонс

«Після 11 тижнів боротьби ви заслуговуєте на паузу — на розслаблення у сауні, масаж, турботу та день у SPA», — оголосив ведучий Даніель Салем.

Зважені та щасливі 12 випуск

Але цей відпочинок — ще треба заслужити. Для цього учасники мають пройти особисті кімнати-виклики, у кожній з яких лише один учасник і лише одне завдання. Куди зайти — кожен обирає сам, не знаючи, що на нього чекає за дверима.

Серед випробувань:

  • рівновага;
  • головоломка;
  • слизька гірка;
  • завдання на зосередженість;
  • зона дискомфорту.

Учасники не приховували страху перед невідомістю:

«Зараз точно — обираючи найлегше, оберу найважче. Я дуже боюсь невідомості», — зізналася Майя.

Зважені та щасливі 12 випуск

«Що там може бути — не знаю, але дуже цікаво», — сказав Слава.

«Мені здається, там буде щось таке, що я зможу перемогти саму себе», — поділилася Надія.

Та головна інтрига — у правилах тижня: SPA-салон отримають або всі, або ніхто. Адже якщо хоча б один учасник не впорається зі своїм завданням — жоден із них не поїде до SPA, а заслужений відпочинок дістанеться… тренерам Марині Боржемській та Олексію Новікову.

«Це дуже жорстоко, що один може підвести всіх», — каже Маґда.

Зважені та щасливі 12 випуск

А для того, хто провалить своє випробування, наслідки ще жорсткіші: антибонус +1 кг на зважуванні.

Попереду — тиждень випробувань сили, витримки, логіки та психологічної стійкості.

Хто зуміє приборкати страхи, пройти свою кімнату-виклик і не зіпсувати шанс на відпочинок усій групі? Чи подарують вони тренерам несподіваний день у SPA?

Дивіться 12 випуск «Зважені та щасливі» цієї неділі о 19:00 на СТБ.

