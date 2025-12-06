Зважені та щасливі 2025: що чекає на глядачів у 11 випуску проєкту

Проєкти
Зважені та щасливі

На «Зважені та щасливі» відбудеться День краси та довгоочікувані зустрічі з рідними

06.12.2025

Цієї неділі глядачі СТБ побачать один із найемоційніших моментів ювілейного сезону «Зважені та щасливі». Після 10 тижнів складних тренувань, викликів і боротьби учасники нарешті отримають те, про що мріяли від самого початку, — День краси та зустріч із найріднішими.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск

Десятий випуск «Зважені та щасливі» 2025: що чекає на глядачів

Стилісти проєкту створять для учасників нові образи, які підкреслять їхню трансформацію — і внутрішню, і зовнішню. Для багатьох це стане відкриттям навіть для самих себе.

«Відчувала себе дуже легко. Мені здається, що я так йшла, що навіть землі не торкалась», — каже Майя.

«Я така, як якась принцеса», — ділиться емоціями Маґда.

«Дуже подобається, як я виглядаю», — зізнається Надія.

Але головне — попереду зустріч з рідними, які протягом 11 тижнів не бачили їхніх змін. Скільки часу вони зможуть провести разом — залежатиме лише від результатів спеціального конкурсу. Учасники боротимуться за найцінніше — хвилини поруч із близькими, а той, хто покаже найслабший результат, на жаль, не отримає жодної хвилини. 

Глядачів чекають щирі емоції, несподівані реакції, сльози радості та моменти, які запам’ятаються надовго.

Дивіться 11 випуск «Зважені та щасливі» вже цієї неділі о 19:00 на СТБ.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

