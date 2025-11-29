Зважені та щасливі 2025: що чекає на глядачів у 10 випуску проєкту

Проєкти
Зважені та щасливі

На «Зважених та щасливих» стартує «Тиждень лузера»: що чекає на учасників в 10 випуску

29.11.2025

Цієї неділі о 19:00 на СТБ вийде 10-й випуск реаліті «Зважені та щасливі», який стане одним із найнапруженіших у сезоні. На учасників чекає так званий «тиждень лузера» — період, коли кожен може стати мішенню і водночас довести, що недооцінювати його було помилкою.

Даніель Салем - Зважені та щасливі

Десятий тиждень проєкту «Зважені та щасливі»

Спочатку учасники мають визначити серед себе найслабшого — того, хто отримає чорну мітку. Але це лише початок. Володар мітки матиме шанс відповісти команді й навіть передати її іншому — якщо зуміє перемогти у спеціальному конкурсі.

Цього тижня на «Зважених» відбудеться справжня дика гонка — забіг із природними та штучними перешкодами. Складний маршрут випробує не тільки фізичну силу, а й витривалість, характер та здатність не здаватись, навіть коли здається, що сил більше немає.

Зважені та щасливі 2025 10 випуск

Боротьба за те, щоб не стати лузером, триватиме і на тренуваннях. А кульмінацією стане битва лузерів — двобій, після якого програвший піде на зважування з чорної міткою та матиме критичний антибонус +2 кг.

Найслабший цього тижня ризикує найбільше, а найсильніший зможе довести, що здатен вирватися вперед навіть у безнадійній ситуації.

Не пропустіть найгарячіший тиждень сезону — у неділю о 19:00 на СТБ. 

Тренери – Марина Боржемська та Олексій Новіков

Ведучий – Даніель Салем

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

