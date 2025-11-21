На «Зважені та щасливі» починається індивідуальна боротьба
Цієї неділі, 23 листопада о 19:00 на СТБ вийде 9 випуск проєкту «Зважені та щасливі». Після восьми тижнів командних змагань учасники проєкту «Зважені та щасливі» переходять до найвідповідальнішої частини – індивідуальної боротьби за головний приз проєкту.
Девʼятий тиждень проєкту «Зважені та щасливі»
«Відтепер кожен сам за себе», — оголосив ведучий Даніель Салем.
Усі учасники одягнуть персональні футболки, адже саме час довести, хто здатен вибороти головний приз власними силами. І вже з перших хвилин стає зрозуміло, що боротьба виходить на новий рівень.
«Я єдина учасниця синьої команди, яка жодного разу не була у номінації. Це мій щасливий колір», — каже Маґда.
«Нехай Маґда думає, що вона сильна, але виграватиму я», — відповідає Славко.
«Зелений колір моєї футболки — це колір перемоги», — впевнено заявляє Віка Армаш.
Цього тижня Даніель Салем запропонує учасникам перевірити своє аналітичне мислення. Кожен має скласти власний рейтинг восьми учасників — від потенційного переможця до найслабшого. Кого вони поставлять на останнє місце? Чи здатні вони тверезо оцінити себе та суперників?
Попереду — ще кілька випробувань, серед яких конкурс із підйомами на жумарах. Саме тут учасники можуть здобути:
- -2 кг на зважуванні;
- +2 кг для конкурента;
- імунітет від вильоту незалежно від результатів тижня.
Також у випуску з’являться судді кулінарного шоу «МастерШеф». Вони проведуть несподіване випробування для учасників.
І це ще не все: тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков підготували для учасників сюрприз на тренуванні.
Фінал тижня буде абсолютно непередбачуваним: хтось із учасників зробить небезпечну спробу перемогти не власною силою, а хитрощами. Чим це обернеться?
Дивіться 9 випуск проєкту «Зважені та щасливі» уже цієї неділі, 23 листопада, о 19:00 на СТБ.
