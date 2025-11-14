Зважені та щасливі 2025: що чекає на глядачів у 8 випуску проєкту

«Зважені та щасливі» 8 випуск: баланс, сила та подвійний ризик вилетіти

Цієї неділі, 16 листопада, в ефірі СТБ — 8 випуск ювілейного сезону «Зважені та щасливі». Півшляху позаду, а попереду — ще більше випробувань, викликів і запеклих протистоянь, які під силу лише найсильнішим. Відтепер учасників щотижня очікуватимуть по два конкурси, тож результати зважування стануть ще більш непередбачуваними.

Що чекає на учасників у 8 випуску «Зважені та щасливі»

Цього тижня ведучий Даніель Салем перевірить, хто з учасників засвоїв правила здорового харчування, чистого схуднення та корисних звичок, яким їх навчала лікарка-дієтологиня Світлана Фус.

Щоб схуднути та втримати результат, потрібно знайти власний баланс — у їжі між дозволеним і забороненим, у тренуваннях між виснаженням і користю, у командній роботі між особистою та спільною метою.

У конкурсі цього тижня учасники стоятимуть на спеціальних платформах і відповідатимуть на запитання ведучого, що напряму стосуються схуднення. На конструкції є кілька позначених зон для стоп. Стартують вони у найзручнішій позиції, але кожна неправильна відповідь змушує учасника відступити на меншу позначку. Що більше помилок — то складніше тримати рівновагу всій команді.

Той, хто впаде або самостійно покине платформу, отримає індивідуальний антибонус — плюс 1 кг на зважуванні. Учасник, який протримається найдовше, здобуде перевагу для своєї команди у наступному конкурсі.

Цього тижня проєкт покинуть одразу двоє учасників: той, хто скине найменший відсоток ваги, та той, кого обере команда, що програє зважування.

«З точки зору математики це збільшує ймовірність мого вильоту вдвічі», — каже Андрій із синьої команди.

«Хвилююсь, як дитина. Організм встав, вага йде дуже погано. Я вже двічі був у номінації», — ділиться Олександр із жовтої команди.

Яким стане восьмий тиждень боротьби — дізнаємось вже у неділю о 19:00 в ефірі «Зважені та щасливі» на СТБ.

Тренери: Марина Боржемська та Олексій Новіков

Ведучий: Даніель Салем