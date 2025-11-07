Зважені та щасливі 2025: що чекає на глядачів у 7 випуску проєкту

Проєкти
Зважені та щасливі

Екватор на проєкті «Зважені та щасливі»: учасники скинули 206 кг і тепер  відчують цю вагу в своїх руках

07.11.2025

Вже шість тижнів учасники проєкту «Зважені та щасливі» виборюють свій шанс на нове життя і вже цієї неділі о 19:00 на СТБ вийде 7 випуск, який є екватором їхнього шляху до схуднення на проєкті. 

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

«Зважені та щасливі» 2025 7 випуск: анонс

Це певний рубіж до якого кожен з учасників прийшов зі своїм результатом. Разом за ці 6 тижнів учасники скинули 204 кілограми. Під час змагання на 7 тижні схуднення у них буде змога відчути у своїх руках цю вагу.

За умовами конкурсу вони мають перетягнути мішечки, загальною вагою 204 кг за допомогою канату з одного берега на інший. Команда, яка впорається із завданням швидше – отримає бонус на зважування – мінус 2 кг. 

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

Досі їхні тренери бачили результати своєї роботи та конкуренції лише під час зважування команд. Та вже цього тижня вони також поміряються власними силами у командному випробуванні синіх і жовтих.

«Я є у випробуванні, а отже у жовтих нема шансів», – коментує найсильніша людина планети – тренер синьої команди Олексій Новіков.

«Я теж можу показати зубки», – відповідає непереможна тренерка Марина Боржемська. 

Зважені та щасливі 2025 6 випуск

Чи стане присутність тренерів додатковою мотивацією для команд? Яку стратегію оберуть учасники? І хто покине проєкт на сьомому тижні, побачимо вже 9 листопада о 19:00 в ефірі проєкту «Зважені та щасливі» на СТБ.

