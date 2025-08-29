Війна посилює потребу «заспокоїтись» через їжу: експертка «Зважених та щасливих» Світлана Фус про життя та харчування

Популярне реаліті «Зважені та щасливі» повертається на СТБ, а разом з ним — відомі наставники учасників, які мріють про схуднення. Зокрема, експертка з правильного харчування, лікарка-дієтологиня Світлана Фус. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Світлана розповіла про учасників нового сезону, про те, як війна вплинула на харчову поведінку українців і що насправді допомагає не зірватися у стресі.

Світлано, які зміни ви помічаєте в учасників «Зважених», якщо порівняти з попередніми сезонами?

Я, чесно кажучи, не бачу великої різниці між учасниками цього сезону й тими, хто був раніше. Причини переїдання та заїдання залишаються тими самими: хтось «заїдає» особисті проблеми, хтось має порушений режим харчування, а в когось до цього ще й додається сьогоднішній стрес, спричинений війною. Власне, це і є головна відмінність: ми живемо в умовах війни. Але всі людські негаразди, внутрішні переживання, психологічні труднощі так само, як і раніше, проявляються у здоров’ї, вазі, стосунках з їжею. І, на жаль, ці проблеми досі актуальні для більшості учасників.

Чи вплинула велика війна на харчові звички та поведінку?

Безумовно. Якщо в людини є звичка заїдати стрес, вона реагуватиме їжею на будь-яке напруження, незалежно від його природи. Але війна додає ще більше тривоги, страху, нестабільності — і це посилює потребу «заспокоїтись» через їжу. Особливо складно тим, хто пережив окупацію, полон, підвали — там стреси зовсім іншого масштабу, і в таких випадках харчова поведінка змінюється дуже помітно, бо з’являється глибока психологічна травма. Також важливий фактор — недосипання. Воно сильно впливає на апетит. Людина не висипається, енергії не вистачає — і вона намагається її добрати через їжу, часто у великій кількості.

Ми всі зараз живемо у небезпечний для здоров’я час.

Так, це дуже серйозно. Хронічний стрес, постійне недосипання, страхи, обстріли — усе це дає потужне навантаження на організм. Погіршується перебіг хронічних захворювань: серцево-судинних, діабету, артритів, інших хвороб. Люди, які були змушені переїхати, часто мають обмежений доступ до якісної медицини, не можуть вчасно пройти обстеження, особливо це стосується онкопатології, а це ж дуже важливо саме на ранніх етапах. Плюс фінансові труднощі, зміни у харчуванні — все це впливає на фізичний стан і на загальний рівень здоров’я. Ми точно не вийдемо з цієї війни здоровішими, на жаль.

Багато хто «заїдає» стрес солодким. Що можна запропонувати замість цього?

Це питання дуже складне. І як би ми не намагались з ним працювати, без психологічної підтримки тут не обійтись. Людині потрібно розібратись, чому вона реагує на стрес саме їжею. Так, іноді допомагає психолог, іноді — ні. Буває, що людина все розуміє, але все одно йде та їсть. Дуже важливо налагодити збалансоване регулярне харчування, тоді менше тягне на солодке. Але є й інше: для когось це солодке, для когось — жирне, смажене, інші «улюблені» продукти. І коли людині кажеш: «Не їж шоколад, їж моркву» — це звучить несерйозно. Але якщо є проблеми з зайвою вагою, з діабетом, з серцем, тоді треба вже поступово вчитись переключати увагу з їжі на щось інше. І, знову ж таки, без підтримки — психологічної та фахової — це складно зробити.

Як змінилося ваше життя за ці чотири роки повномасштабної війни?

У квітні 2022-го ми виїхали з чоловіком та моєю мамою (їй тоді було 82) на захід України. Але вже за півтора місяця повернулись у Київ. Тут я й залишаюсь, живу та працюю. Не уявляю себе десь за межами України. Моє місце — тут, я хочу бути корисною, допомагати людям, розвивати сферу здорового харчування, пояснювати, чому це важливо. Я відчуваю, що моя робота потрібна, і для мене це дуже цінно. Тому я залишаюсь, працюю та буду працювати надалі, якщо не трапиться чогось зовсім катастрофічного. А я вірю, що цього не станеться.

Чи бувають у вас періоди апатії?

Бувають, звісно. Особливо коли бачу чергові новини про обстріли, про загиблих. Іноді навіть з’являються сумніви: а чи потрібно зараз те, що я роблю? Але потім бачу, що людям справді важливо мати підтримку. Багато моїх пацієнтів зараз живуть у різних країнах, але вони все одно долучаються до моїх онлайн-курсів. Ми спілкуємось, вони довіряють, працюють із собою, дякують. І це дуже мене підтримує. Коли ти розумієш, що ти потрібен — легше триматись навіть у таких важких умовах.

Як ви знімаєте стрес і втому після важких ночей?

Я вже певною мірою звикла до цього «ритму». Навіть якщо не виспалась, наступного дня знаходжу, чим зайнятись: робота, якісь справи, поїздки. Поруч діти, онуки — я з ними теж проводжу час. Якщо вже зовсім важко, просто раніше лягаю спати, коли ситуація дозволяє. Якихось особливих методів «зняття стресу» у мене немає — просто живу, працюю, тримаюсь. Мабуть, це й допомагає.

Яким має бути раціон, враховуючи сезонність і виклики, з якими ми стикаємось?

Зараз дуже важливо усвідомити: ми повинні харчуватись так, щоб організм отримував усе необхідне для стійкості до стресу. Багато людей не розуміють, що правильне харчування — це не лише про фігуру, а про енергію, яку дає їжа, про легкість у тілі.

Раціон, особливо зараз, має величезне значення і для профілактики багатьох захворювань, і для загального самопочуття. Влітку обов’язково варто включати в раціон усе свіже: зелень, овочі, фрукти, ягоди — усе, що дає нам природа у цей період. Овочева частина раціону має бути максимально насиченою.

Решта продуктів — м’ясо, риба, птиця, крупи — доступні цілий рік. Але саме влітку є унікальна можливість отримати ті нутрієнти, яких не вистачає в інші пори року, наприклад, з ягід. Тому я завжди раджу, якщо є можливість, робити заготовки — заморожувати ягоди, овочі, щоб мати доступ до них взимку.

Зараз у багатьох складна фінансова ситуація, тому домашні овочеві заготовки — це ще й економія. У магазині люди часто купують багато зайвого — печиво, ковбасу, солодощі. Це не потрібно. Важливо, щоб харчування було простим і натуральним: краще з’їсти шматок курки чи риби, ніж перероблений продукт із довгим складом.

У нашій ситуації треба звертати особливу увагу на раціон, щоб не допустити дефіцитів, які можуть потім вплинути на здоров’я. І фізична активність теж обов’язкова — вона допомагає витримати навіть безсонні ночі. Можна додатково приймати якісь добавки чи препарати, але тільки за рекомендацією лікаря. Не варто самостійно щось купувати і приймати, це має бути усвідомлений підхід.

Багато хто досі довіряє «чарівним» пігулкам та уколам задля схуднення…

Навіть якщо людині призначили лікування, яке супроводжується прийманням пігулок чи ін’єкцій і це допомагає знизити вагу, це лише тимчасовий інструмент. Дуже важливо за час лікування переналаштувати своє життя і своє харчування. Бо ж не буде людина все життя «колотися» чи пити «таблетки від ожиріння».

А якщо звички не змінити, після припинення курсу вага повернеться. Саме тому навіть учасники «Зважених» виходять з проєкту стрункими, сильними, здоровими. Але якщо повертаються до старих звичок, то знову набирають вагу. Це відповідальність. Людина сама відповідає за своє здоров’я і свій спосіб життя. Тому уколи — уколами, а спосіб життя — це основа. Без змін у щоденній рутині результату не буде.

Чи є ви прихильницею дієт і обмежень?

Потрібно розуміти різницю між дієтою та обмеженням. Для мене як лікарки дієта — це медичний підхід. Вона застосовується тоді, коли є захворювання, певні протипоказання, і харчування має бути адаптованим до стану людини. А от якщо йдеться про ожиріння — тут потрібен не просто «дієтичний період», а повне переналаштування харчових звичок. Харчування має бути повноцінним, збалансованим, енергетично помірним. Кожна калорія має бути наповнена користю.

Люди часто сідають на дієти, а потім зриваються — і повертаються до старих звичок, набираючи ще більше. Це замкнене коло. А треба навпаки — поступово змінювати продукти у холодильнику, формувати нові звички, навчатися дослухатися до свого організму. Раціональне харчування — це не про обмеження, це про розуміння, що і чому ти їси, коли, і як це впливає на твоє здоров’я та самопочуття.

Що б ви порадили тим, хто не в проєкті, але хоче схуднути чи втримати вагу?

Не займа

тись самолікуванням і не шукати «чарівні» поради в інтернеті. Хоча є багато хороших фахівців і онлайн-проєктів, важливо, щоб людина довіряла саме спеціалістам. І щоб ці фахівці несли відповідальність за результат і давали реальні, індивідуальні рекомендації. Бо часто буває: людина схудла, щось придумала собі й почала вчити інших. Але «роби, як я» не працює. У кожного свій організм, свої особливості, своя історія здоров’я. Тому найкраще — звертатися до тих, хто має знання та фах, вміє слухати, спостерігати, аналізувати й супроводжувати.

Що ви мрієте зробити найпершим після нашої Перемоги?

Я не знаю, що саме зроблю першим. Просто хочу, щоб Перемога настала. Хочу, щоб перестали гинути люди, перестали поневірятись по світу, повернулися додому. У мене немає якихось особистих бажань — я й зараз роблю те, що люблю. Але дуже хочу жити в мирній, вільній Україні. Це і є моя мрія.

