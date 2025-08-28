Сильні духом — сильні тілом: відома дата старту «Зважені та щасливі» на СТБ

Вже 28 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра культового проєкту «Зважені та щасливі»! Не пропустіть повернення легендарного реаліті з важливою місією: сильні духом — сильні тілом! Адже зайві кілограми — це не про цифри на вагах. В час війни це наслідки болю, стресів та страхів, з якими кожен з нас стикається щодня.

Дата старту «Зважені та щасливі» 2025 на СТБ

Вже 28 вересня глядачі зустрінуться з командою, яка мотивує! Учасники вийдуть на шлях не просто втрати ваги. Вони розкажуть про силу духу, самоповагу й нові можливості.

Незмінна тренерка — Марина Боржемська. Її підопічні вже неодноразово здобували перемогу в минулих сезонах, і показували вражаючі результати на фінальному зважуванні. Суперсилу втілює Олексій Новіков. Найсильніша людина планети, встановив світовий рекорд у дедліфті (550 кг), і тепер чекає у свою команду тих, хто готовий долати межі. Гуру здорового харчування — дієтологиня Світлана Фус. Лікарка вищої категорії та керівниця Центру нормалізації ваги.

Ведучим став нині діючий військовий, Даніель Салем. Він на власному досвіді знає, що таке справжня сила духу. У 2022 році телеведучий долучився до лав ЗСУ, виконує бойові завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу «12 друзів Оушена» під позивним «Сойєр».

Video: Дата старту 10 сезону «Зважені та щасливі» на СТБ Відома дата старту "Зважені та щасливі" у 2025 році. 28 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра 10 сезону "Зважені та щасливі". Більше - у матеріалі СТБ

28 вересня о 19:00 дивись прем’єру культового проєкту «Зважені та щасливі» на улюбленому телеканалі СТБ!

