Зважені та щасливі

Сильні духом — сильні тілом: відома дата старту «Зважені та щасливі» на СТБ

28.08.2025

Вже 28 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра культового проєкту «Зважені та щасливі»! Не пропустіть повернення легендарного реаліті з важливою місією: сильні духом — сильні тілом! Адже зайві кілограми — це не про цифри на вагах. В час війни це наслідки болю, стресів та страхів, з якими кожен з нас стикається щодня. 

Дата старту 10 сезону «Зважені та щасливі» на СТБ

Дата старту «Зважені та щасливі» 2025 на СТБ

Вже 28 вересня глядачі зустрінуться з командою, яка мотивує! Учасники вийдуть на шлях не просто втрати ваги. Вони розкажуть про силу духу, самоповагу й нові можливості.

Незмінна тренерка — Марина Боржемська. Її підопічні вже неодноразово здобували перемогу в минулих сезонах, і показували вражаючі результати на фінальному зважуванні. Суперсилу втілює Олексій Новіков. Найсильніша людина планети, встановив світовий рекорд у дедліфті (550 кг), і тепер чекає у свою команду тих, хто готовий долати межі. Гуру здорового харчування — дієтологиня Світлана Фус. Лікарка вищої категорії та керівниця Центру нормалізації ваги.

Дата старту 10 сезону «Зважені та щасливі» на СТБ

Ведучим став нині діючий військовий, Даніель Салем. Він на власному досвіді знає, що таке справжня сила духу. У 2022 році телеведучий долучився до лав ЗСУ, виконує бойові завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу «12 друзів Оушена» під позивним «Сойєр». 

Video: Дата старту 10 сезону «Зважені та щасливі» на СТБ

Відома дата старту "Зважені та щасливі" у 2025 році. 28 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра 10 сезону "Зважені та щасливі". Більше - у матеріалі СТБ

Video: Дата старту 10 сезону «Зважені та щасливі» на СТБ

28 вересня о 19:00 дивись прем’єру культового проєкту «Зважені та щасливі» на улюбленому телеканалі СТБ!

Читайте більше у Viber та Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Licensor's website www.endemolshmine.com
