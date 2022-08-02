Тушкована капуста з куркою: рецепт від Альони Александрової

Переможниця домашнього схуднення 6-го сезону проекту «Зважені та щасливі» Альона Александрова продовжує ділитися смачними і корисними рецептами. Літо все ближче, а значить саме час взятися за свою фігуру і почати дотримуватися режиму здорового харчування. Зробити це куди простіше, якщо слідувати порадам дієтологів і вже досвідчених кулінарів у сфері правильного харчування. Альона Александрова розповіла, як приготувати тушковану капусту з куркою в домашніх умовах. Детальніше в матеріалі.

У цьому нескладному рецепті дуже вдало поєднується смак ніжної курки і соковитою тушкованої капусти. Важливо, щоб капуста була молодою, тоді і приготування страви пройде набагато швидше. Вживати його можна як на обід, так і на вечерю.

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Складові:

Куряче філе — 300 г

Капуста — 0,5 кг

Цибуля — 100 г

Морква — 200 г

Помідор або томатна паста

Сіль, спеції — за смаком

Нерафінована олія

Спосіб приготування:

Наріжте куряче філе на невеликі шматочки. Обсмажте їх злегка на гарячій сковороді без масла. Наріжте дрібно цибулю. Моркву натріть на тертці. Додайте всі до курки і обсмажте також без масла. Нашинкуйтекапусту і змішайте з усіма обсмаженими інгредієнтами. Томатну пасту трохи розбавте водою і залийте в сковороду до курки і капусті. Закрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин. У готову страву додайте рослинне нерафінована олія.

Готово, смачного!

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