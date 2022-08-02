Тушкована капуста з куркою: рецепт від Альони Александрової
Переможниця домашнього схуднення 6-го сезону проекту «Зважені та щасливі» Альона Александрова продовжує ділитися смачними і корисними рецептами. Літо все ближче, а значить саме час взятися за свою фігуру і почати дотримуватися режиму здорового харчування. Зробити це куди простіше, якщо слідувати порадам дієтологів і вже досвідчених кулінарів у сфері правильного харчування. Альона Александрова розповіла, як приготувати тушковану капусту з куркою в домашніх умовах. Детальніше в матеріалі.
У цьому нескладному рецепті дуже вдало поєднується смак ніжної курки і соковитою тушкованої капусти. Важливо, щоб капуста була молодою, тоді і приготування страви пройде набагато швидше. Вживати його можна як на обід, так і на вечерю.
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Складові:
- Куряче філе — 300 г
- Капуста — 0,5 кг
- Цибуля — 100 г
- Морква — 200 г
- Помідор або томатна паста
- Сіль, спеції — за смаком
- Нерафінована олія
Спосіб приготування:
- Наріжте куряче філе на невеликі шматочки. Обсмажте їх злегка на гарячій сковороді без масла.
- Наріжте дрібно цибулю. Моркву натріть на тертці. Додайте всі до курки і обсмажте також без масла.
- Нашинкуйтекапусту і змішайте з усіма обсмаженими інгредієнтами.
- Томатну пасту трохи розбавте водою і залийте в сковороду до курки і капусті.
- Закрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин.
- У готову страву додайте рослинне нерафінована олія.
Готово, смачного!
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