Тушеная капуста с курицей: рецепт от Алены Александровой

Победительница домашнего похудения 6-го сезона проекта «Зважені та щасливі» Алена Александрова продолжает делиться вкусными и полезными рецептами. Лето все ближе, а значит самое время взяться за свою фигуру и начать соблюдать режим здорового питания. Сделать это куда проще, если следовать советам диетологов и уже опытных кулинаров в сфере правильного питания. Алена Александрова рассказала, как приготовить тушеную капусту с курицей в домашних условиях. Подробнее в материале.

В этом несложном рецепте очень удачно сочетается вкус нежной курицы и сочной тушеной капусты. Важно, чтобы капуста была молодой, тогда и приготовление блюда пройдет намного быстрее. Употреблять его можно как на обед, так и на ужин.

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Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Капуста — 0,5 кг

Лук — 100 г

Морковь — 200 г

Помидор или томатная паста

Соль, специи — по вкусу

Нерафинированное масло

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Обжарьте их слегка на горячей сковороде без масла. Нарежьте мелко лук. Морковь натрите на терке. Добавьте все к курице и обжарьте также без масла. Нашинкуйте капусту и смешайте со всеми обжаренными ингредиентами. Томатную пасту немного разбавьте водой и залейте в сковороду к курице и капусте. Закройте крышкой и потушите 10 минут. В готовое блюдо добавьте растительное нерафинированное масло.

Готово, приятного аппетита!

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