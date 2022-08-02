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Зважені та щасливі

Тушеная капуста с курицей: рецепт от Алены Александровой

02.08.2022

Победительница домашнего похудения 6-го сезона проекта «Зважені та щасливі» Алена Александрова продолжает делиться вкусными и полезными рецептами. Лето все ближе, а значит самое время взяться за свою фигуру и начать соблюдать режим здорового питания. Сделать это куда проще, если следовать советам диетологов и уже опытных кулинаров в сфере правильного питания. Алена Александрова рассказала, как приготовить тушеную капусту с курицей в домашних условиях. Подробнее в материале.

тушеная капуста

В этом несложном рецепте очень удачно сочетается вкус нежной курицы и сочной тушеной капусты. Важно, чтобы капуста была молодой, тогда и приготовление блюда пройдет намного быстрее. Употреблять его можно как на обед, так и на ужин.

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Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Капуста — 0,5 кг
  • Лук 100 г
  • Морковь 200 г
  • Помидор или томатная паста
  • Соль, специи по вкусу
  • Нерафинированное масло

Способ приготовления:

  1. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Обжарьте их слегка на горячей сковороде без масла.
  2. Нарежьте мелко лук. Морковь натрите на терке. Добавьте все к курице и обжарьте также без масла.
  3. Нашинкуйте капусту и смешайте со всеми обжаренными ингредиентами.
  4. Томатную пасту немного разбавьте водой и залейте в сковороду к курице и капусте.
  5. Закройте крышкой и потушите 10 минут.
  6. В готовое блюдо добавьте растительное нерафинированное масло.

Готово, приятного аппетита!


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Публикация от СО 134кг ДО 57кг ЗА 8 МЕСЯЦЕВ💪 (@alena_alex_official)

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