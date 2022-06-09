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Салат из тунца и грейпфрута: рецепт от Алены Александровой

09.06.2022

Салат из тунца и грейпфрута — пикантное блюдо на каждый день, если вы хотите похудеть или держать себя в спортивной форме. Такой салат не только невероятно вкусный, но и полезный. Как же рекомендует готовить салат из тунца и грейпфрута победительница домашнего похудения «Зважені та щасливі»-6 Алена Александрова? Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.


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Публикация от СО 134кг ДО 57кг ЗА 8 МЕСЯЦЕВ💪 (@alena_alex_official)

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Ингредиенты:

  • Тунец — 1 банка
  • Грейпфрут — 1 шт.
  • Лук красный — половина
  • Листья салата — 80 г
  • Огурец — 100 г

Приготовление:

  1. Для начала откройте банку с тунцом, вылейте всю жидкость. Далее с помощью вилки разомните мякоть и удалите кости.
  2. Нарежьте огурец тонкой соломкой, а лук — полукольцами. Все отправляйте к тунцу.
  3. Чтобы наш салат не горчил, нужно грейпфрут хорошо очисть от кожуры и всех прослоек, оставить только мякоть.
  4. Сок, который образуется во время нарезания мякоти грейпфрута, по желанию можно добавить к тунцу. Мякоть также отправляйте к тунцу.
  5. Листья салата заранее промойте и дайте им высохнуть.
  6. Далее все ингредиенты перемешайте и все — наш салат готов! Яркий, красочный и с необычным сочетанием продуктов.

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