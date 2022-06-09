Салат з тунця і грейпфрута: рецепт від Альони Александрової
09.06.2022
Салат з тунця та грейпфрута — пікантна страва на кожен день, якщо ви хочете схуднути або тримати себе у спортивній формі. Такий салат не лише неймовірно смачний, а й корисний. Як же рекомендує готувати салат з тунця і грейпфрута переможниця домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова? Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Тунець — 1 банка
- Грейпфрут — 1 шт.
- Цибуля червона — половина
- Листя салату — 80 г
- Огірок — 100 г
Спосіб приготування:
- Для початку відкрийте банку з тунцем, вилийте всю рідину. Далі за допомогою виделки розімніть м’якоть та видаліть кістки.
- Наріжте огірок тонкою соломкою, а цибулю — півкільцями. Все відправляйте до тунця.
- Щоб наш салат не гірчив, потрібно грейпфрут добре очистити від шкірки та всіх прошарків, залишити тільки м’якоть.
- Сік, який виділяється під час нарізання м’якоті грейпфрута, за бажанням можна додати до тунця. М’якоть також відправляйте до тунця.
- Листя салату заздалегідь промийте та дайте висохнути.
- Далі інгредієнти перемішайте і все — наш салат готовий! Яскравий, барвистий та з незвичайним поєднанням продуктів.
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