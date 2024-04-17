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Вагітна у 16

Video: Вагітна у 16 выпуск 4: Влада

Вагітна у 16 выпуск 4: Влада
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Выпуск 4 | 17.04.2024 | Сезон 3

В новом выпуске реалити Вагітна у 16 зрители познакомятся с 16-летней Владой, жизнь которой делает неожиданный поворот. Она, которая никогда не планировала серьезных отношений, неожиданно беременеет после того, как привлекла внимание 24-летнего Артура.

Известие о беременности Влады в реалити Вагітна у 16 шокирует обе семьи. Что еще хуже, родная мать Артура даже предполагает, что ребенок может быть не его, что добавляет беспокойства молодой паре…

Беременности и родительского неодобрения было недостаточно, пара должна преодолеть еще одно препятствие – проблему с алкоголем Артура. Сможет ли парень преодолеть свою зависимость и поддержать Владу в это сложное время? И сможет ли Влада отказаться от собственной вредной привычки курить? Все детали покажет реалити СТБ Вагітна у 16.

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