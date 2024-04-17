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Вагітна у 16

Video: Вагітна у 16 випуск 4: Влада

Вагітна у 16 випуск 4: Влада
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У новому випуску реаліті Вагітна у 16 глядачі познайомляться з 16-річною Владою, життя якої робить несподіваний поворот. Вона, яка ніколи не планувала серйозних стосунків, несподівано вагітніє після того, як привернула увагу 24-річного Артура.

Звістка про вагітність Влади в реаліті Вагітна у 16 шокує обидві родини. Що ще гірше, рідна мати Артура навіть припускає, що дитина може бути не його, що додає неспокою молодій парі…

Вагітності та батьківського несхвалення було недостатньо, пара має подолати ще одну перешкоду – проблему з алкоголем Артура. Чи зможе хлопець подолати свою залежність і підтримати Владу в цей складний час? І чи зможе Влада відмовитися від власної шкідливої звички палити? Усі деталі покаже реаліті СТБ Вагітна у 16.

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