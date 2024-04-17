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Вагітна у 16

Video: Вагітна у 16 випуск 3: Людмила

Вагітна у 16 випуск 3: Людмила
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У реаліті СТБ Вагітна у 16 ви потрапите на емоційні американські гірки, ставши свідками історії Людмили Нечипоренко. Дівчина закохалася у свого вчителя Сергія. Їхній бурхливий роман швидко розвивається, що змушує Сергія кинути роботу й стати інженером. Однак мати Люди не задоволена вибором доньки, а ось батько бачить у Сергієві підходящого чоловіка. Але реаліті СТБ Вагітна у 16 відкриє приголомшливу правду – близькість Людмили із Сергієм відбулася не за її власним бажанням, а скоріше через наполягання 32-річного чоловіка. А ось коли Люда завагітніла, Сергій показав своє справжнє обличчя… Чим закінчилася їхня історія? Покаже реаліті СТБ Вагітна у 16.

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