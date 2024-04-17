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Вагітна у 16

Video: Вагітна у 16 випуск 2: Світлана

Вагітна у 16 випуск 2: Світлана
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У реаліті СТБ Вагітна у 16 Світлана, звичайна 15-річна дівчина із села Горностайпіль раптом опиняється у вирі подій, які змінять її життя назавжди. Її рішення вчитися на кухаря та несхвалення з боку матері її стосунків із 23-річним Максимом лише початок її історії.

Коли дві смужки на тесті вагітності змушують Світлану й Максима зустрітися віч-на-віч із відповідальністю за майбутнє, у реаліті Вагітна у 16 починається справжня війна між молодим батьком і майбутньою тещею. Максим не хоче відмовлятися від своєї свободи, але Наталя, мати Світлани, не готова пробачити неуважність майбутнього батька свого онука.

Дізнайтеся, які випробування чекають на цю молоду пару в реаліті СТБ Вагітна у 16!

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