Випуск 1 | 17.04.2024 | Сезон 3

Героїня реаліті Вагітна у 16 Ніка – не просто підліток із провінційного містечка, вона – зірка TikTok, чиє життя перевернулося з ніг на голову після зустрічі з гарним хлопцем, Данею. Але як часто трапляється в житті, щастя перетворюється на випробування.

Аварія, в яку потрапив Даня, стала першим важким випробуванням для цієї молодої пари. А друге – вагітність Ніки… Як відреагували рідні пари на такі неочікувані повороти? Чи впораються герої реаліті Вагітна у 16 із сюрпризами долі, які вона для них підготувала? Не пропустіть найцікавіше в реаліті СТБ Вагітна у 16.