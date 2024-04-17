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Вагітна у 16

Video: Вагітна у 16 випуск 1: Ніка

Вагітна у 16 випуск 1: Ніка
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Героїня реаліті Вагітна у 16 Ніка – не просто підліток із провінційного містечка, вона – зірка TikTok, чиє життя перевернулося з ніг на голову після зустрічі з гарним хлопцем, Данею. Але як часто трапляється в житті, щастя перетворюється на випробування.

Аварія, в яку потрапив Даня, стала першим важким випробуванням для цієї молодої пари. А друге – вагітність Ніки… Як відреагували рідні пари на такі неочікувані повороти? Чи впораються герої реаліті Вагітна у 16 із сюрпризами долі, які вона для них підготувала? Не пропустіть найцікавіше в реаліті СТБ Вагітна у 16.

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