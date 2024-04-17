Выпуск 1 | 17.04.2024 | Сезон 3

Героиня реалити Вагітна у 16 Ника – не просто подросток из провинциального городка, она – звезда TikTok, чья жизнь перевернулась с ног на голову после встречи с красивым парнем, Даней. Но как часто случается в жизни, счастье превращается в испытание.

Авария, в которую попал Даня, стала первым тяжелым испытанием для этой молодой пары. А второе – беременность Ники… Как отреагировали родные пары на такие неожиданные повороты? Справятся ли герои реалити Вагітна у 16 с сюрпризами судьбы, которые она для них подготовила? Не пропустите самое интересное в реалити Вагітна у 16.