Выпуск 2 | 17.04.2024 | Сезон 3

В реалити СТБ Вагітна у 16 Светлана, обычная 15-летняя девушка из села Горностайполь, вдруг оказывается в водовороте событий, которые изменят ее жизнь навсегда. Ее решение учиться на повара и неодобрение со стороны матери ее отношений с 23-летним Максимом только начало ее истории.

Когда две полоски на тесте беременности заставляют Светлану и Максима встретиться лицом к лицу с ответственностью за будущее, в реалити Вагітна у 16 начинается настоящая война между молодым отцом и будущей тещей. Максим не хочет отказываться от своей свободы, но Наталья, мать Светланы, не готова простить невнимательность будущего отца своего внука.

Узнайте, какие испытания ждут эту молодую пару в реалити СТБ Вагітна у 16!