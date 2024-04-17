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Вагітна у 16

Video: Вагітна у 16 выпуск 2: Светлана

Вагітна у 16 выпуск 2: Светлана
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Выпуск 2 | 17.04.2024 | Сезон 3

В реалити СТБ Вагітна у 16 Светлана, обычная 15-летняя девушка из села Горностайполь, вдруг оказывается в водовороте событий, которые изменят ее жизнь навсегда. Ее решение учиться на повара и неодобрение со стороны матери ее отношений с 23-летним Максимом только начало ее истории.

Когда две полоски на тесте беременности заставляют Светлану и Максима встретиться лицом к лицу с ответственностью за будущее, в реалити Вагітна у 16 начинается настоящая война между молодым отцом и будущей тещей. Максим не хочет отказываться от своей свободы, но Наталья, мать Светланы, не готова простить невнимательность будущего отца своего внука.

Узнайте, какие испытания ждут эту молодую пару в реалити СТБ Вагітна у 16!

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