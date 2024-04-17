Выпуск 3 | 17.04.2024 | Сезон 3

В реалити СТБ Вагітна у 16 вы попадете на эмоциональные американские горки, став свидетелями истории Людмилы Нечипоренко. Девушка влюбилась в своего учителя Сергея. Их бурный роман быстро развивается, что заставляет Сергея бросить работу и стать инженером. Однако мать Люды не довольна выбором дочери, а вот отец видит в Сергее подходящего мужчину. Но реалити СТБ Беременна в 16 откроет потрясающую правду – близость Людмилы с Сергеем произошла не по ее собственному желанию, а скорее из-за настояния 32-летнего мужчины. А вот когда Люда забеременела, Сергей показал свое истинное лицо… Чем закончилась их история? Покажет реалити СТБ Вагітна у 16.