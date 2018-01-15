СТБ зупиняє виробництво проекту «Україна має талант»

Цієї весни телеканал СТБ зупиняє виробництво національного талант-шоу «Україна має талант». Дев’ятий сезон проекту (він же – другий сезон дитячої версії), фінал якого відбувся 27 травня 2017 року, став завершальним в історії каналу.

Нагадаємо, «Україна має талант» – це адаптація популярного американського шоу «America’s Got Talent». Телеканал СТБ подарував українцям шоу в 2009 році, запустивши перший сезон. Новий телепроект моментально завоював величезну популярність значною мірою завдяки тому, що глядачі отримали можливість не просто спостерігати за учасниками, а й спробувати власні сили, адже прийти в проект могла будь-яка людина, яка володіє творчим талантом, – будь то дресирування собачок, жонглювання або малювання піском. Результатом всенародної любові стали численні нагороди, якими був відзначений проект в різні роки: 7 професійних премій «Телетріумф» в номінаціях «Найкраща промокампанія» (1 і 2 сезони), «Найкращий продюсер телепрограми» (Галина Пілютікова і Руслан Городничий), «Найкраща ведуча розважальної програми»(Оксана Марченко) та «Найкраща розважальна програма»; 2 Народні премії «Телезірка» в номінаціях «Найбагатше талантами українське шоу» і «Улюблена телеведуча розважальної програми» (Оксана Марченко), а також премія «Фаворит телепреси» (2009 рік).

«Україна має талант» – це ціла епоха в історії СТБ, якою ми неймовірно пишаємося. За 9 років проект відкрив величезну кількість талантів; за успішною кар’єрою багатьох із них ми з радістю сьогодні спостерігаємо. Все це стало можливим завдяки професіоналізму команд, які створювали таке складне шоу, і, звичайно ж, наших суддів, яким випало непросте завдання визначати кращих з кращих. Ми вдячні колегам по каналу за цю працю і нашим зірковим суддям, особливо Славі Фроловій та Ігорю Кондратюку, які працювали всі сезони проекту, за професіоналізм, майстерність, витримку і вміння розгледіти справжній талант. Також ми вдячні нашим ведучим, яким протягом 9 років довелося бути підтримкою, друзями і втіхою для учасників», – коментує рішення керівник каналу СТБ Володимир Бородянський. Всього в ефір СТБ вийшло 9 сезонів шоу, два з яких – це «Україна має талант. Діти».

Ведучими дорослої версії були Оксана Марченко, Дмитро Танкович та Костянтин Томільченко, дитячої – Дмитро Танкович та Еля Антонова, фіналістка «Танцюють всі!».

Суддями «Україна має талант» були Ігор Кондратюк (1-9 сезони), Слава Фролова (1-9 сезони), Влад Яма (1-5 сезони), Ектор Хіменес-Браво (6 сезон), В’ячеслав Узелков (6-7 сезони ) і Dzidzio (8-9 сезони, дитяча версія).

Переможці проекту: Ксенія Симонова (1-й сезон, жанр пісочної анімації), Олена Ковтун (2-й сезон, співачка), Віталій Лузкар (3-й сезон, фокусник-ілюзіоніст), команда Workout (4-й сезон), вокальний колектив «Лісапетний батальйон» (5-й сезон), сім’я акробатів Дудник (6-й сезон), співак Саїд Джурді Абд Аллах (7-й сезон), 2-річна Аріна Шугалевич («Україна має талант. Діти-1») і юна співачка Вероніка Морська («Україна має талант. Діти-2»).

Виробництвом шоу «Україна має талант» на СТБ займалися Творчі об’єднання Тали Пристаєцької (1-4 сезони), Володимира Турича (6-7 сезони) і Оксани Болкун (5-й сезон і обидва дитячих).