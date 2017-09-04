«Вікна-новини» покажуть спецпроект «VETERANO БІЗНЕС» про адаптацію ветеранів АТО

З 4 по 8 вересня «Вікна-новини» на СТБ покажуть 5-серійний спецпроект «VETERANO БІЗНЕС» кореспондента Кіри Толстякової. Глядачі побачать 5 позитивних, мотивуючих і життєствердних прикладів адаптації ветеранів АТО до цивільного життя.

Період післявоєнної адаптації – це ще один виклик для українців, які захищали нашу країну. Повернувшись додому, вони стикаються з конфліктами на роботі і навіть проблемою працевлаштування, тому що деякі роботодавці з побоюванням ставляться до ветеранів АТО. Вони не знають, як поведе себе в критичній ситуації людина, яка воювала.

Автор проекту «VETERANO БІЗНЕС» Кіра Толстякова розповідає: «Ми сподіваємося, що наші герої стануть прикладом для багатьох ветеранів АТО. Це 5 людей, які змогли адаптуватися після війни. Всі вони дуже колоритні! Але всі дуже рішучі, серйозні, чесні і відверті. Я отримала величезне задоволення від спілкування з ними. Я зрозуміла, що це дуже конкретні хлопці. Вони не розпорошуються. Вони не хочуть гаяти свій час. Вони чітко розуміють, що їм треба і як вони можуть це зробити».

Як зазначає автор спецпроекту, перша історія – ключова. Вона про Леоніда Остальцева, який пішов на війну добровольцем. Повернувшись, Леонід вирішив відкрити власну піцерію «Pizza Veterano», де ветерани АТО змогли б проводити вільний час і адаптуватися. У закладі сьогодні працює 12 колишніх військових. Леонід Остальцев хоче розбити існуючий в суспільстві стереотип, що ветерани найчастіше – неадекватні люди з посттравматичним синдромом і пристрастю до алкоголю.

Ще одна історія – про артилеристів з Правого сектора Святослава Яременка, який після війни залишив обридлу роботу. Він ризикнув спробувати себе в б’юті-індустрії разом зі своєю дружиною. І хоча спочатку Святослав сумнівався, чи варто присвячувати себе цій справі, незабаром анітрохи не пошкодував про прийняте рішення. Тепер він майстер педикюру і манікюру, а також бровіст!

Наступний герой – Микола Стецьків – тато чотирьох синочків і маленької доньки. Він повернувся після війни, куди пішов добровольцем, і два місяці поняття не мав, чим займатися. Микола пішов до центру зайнятості, а вже звідти вийшов з ідеєю розпочати власний бізнес. Тепер у нього 40 соток ягідних плантацій з органічною солодкою полуницею. І хоча поки що Микола отримує лише невеликий прибуток, він вже надихає своєю історією інших ветеранів. Вони приїжджають до Миколи на ділянку, щоб подивитися на фермерську справу.

Володимир Дмітрієв, або просто Фідель, до війни працював фахівцем із захворювань опорно-рухового апарату (називає себе поліпшеним масажистом), а під час – санінструктором мотопіхотної роти. Повернувшись, вирішив згадати улюблене хобі, і з часом перетворив його у власну справу. Його майстерня – в гаражі, де він разом з друзями виготовляє різноманітні вироби з дерева – від найдрібніших фляжок до меблів: дитячих ліжечок, сходів і столів.

Ще один герой «VETERANO БІЗНЕС» – Олександр Матяш. До війни у ​​нього був бізнес із продажу автозапчастин. Під час АТО до нього прийшла незвичайна ідея – почати шити зручну чоловічу білизну. Свої вироби він називає ласкаво – трухани, труси і трусямби. Олександр упевнений, що в будь-якому бізнесі головне не боятися і завжди рухатися вперед.

«Я дивилася на них і надихалася. Ці хлопці не тільки роблять щось своє, але й допомагають іншим людям. Вони викликають повагу. Наші герої пройшли війну і нічого не бояться. Дивлячись на них, починаєш розуміти, що більшість проблем у житті – це просто дрібниці. Ми сподіваємося, що приклади наших героїв стануть натхненням для багатьох!» – говорить автор спецпроекту« VETERANO БІЗНЕС» Кіра Толстякова.

Перша серія проекту стартує сьогодні, 4 вересня, у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22:00.