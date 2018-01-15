СТБ останавливает производство проекта «Україна має талант»

Этой весной телеканал СТБ останавливает производство национального талант-шоу «Україна має талант». Девятый сезон проекта (он же – второй сезон детской версии), финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала.

Напомним, «Україна має талант» — это адаптация популярного американского шоу «America’s Got Talent». Телеканал СТБ подарил украинцам шоу в 2009 году, запустив первый сезон. Новый телепроект моментально завоевал огромную популярность во многом благодаря тому, что зрители получили возможность не просто наблюдать за участниками, а и попробовать собственные силы, ведь прийти в проект мог любой человек, обладающий творческим талантом – будь то дрессировка собачек, жонглирование или рисование песком. Результатом всенародной любви стали многочисленные награды, которыми был отмечен проект в разные годы: 7 профессиональных премий Телетриумф в номинациях «Лучшая промокампания» (1 и 2 сезоны), «Лучший продюсер телепрограммы» (Галина Пилютикова и Руслан Городничий), «Лучшая ведущая развлекательной программы» (Оксана Марченко) и «Лучшая развлекательная программа»; 2 Народных премии «Телезвезда» в номинациях «Самое богатое талантами украинское шоу» и «Любимая телеведущая развлекательной программы» (Оксана Марченко), а также премия «Фаворит телепрессы» (2009 год).

«Україна має талант» — это целая эпоха в истории СТБ, которой мы невероятно гордимся. За 9 лет проект открыл огромное количество талантов; за успешной карьерой многих из них мы с радостью сегодня наблюдаем. Все это стало возможным благодаря профессионализму команд, создававших такое сложнейшее шоу, и, конечно же, наших судей, которым выпала непростая задача определять лучших из лучших. Мы благодарны коллегам по каналу за этот труд и нашим звездным судьям, особенно Славе Фроловой и Игорю Кондратюку, работавшим все сезоны проекта, за профессионализм, мастерство, выдержку и умение разглядеть настоящий талант. Также мы благодарны нашим ведущим, которым на протяжении 9 лет довелось быть поддержкой, друзьями и утешением для участников», — комментирует решение руководитель канала СТБ Владимир Бородянский. Всего в эфир СТБ вышло 9 сезонов шоу, два из которых – это «Україна має талант. Діти».

Ведущими взрослой версии были Оксана Марченко, Дмитрий Танкович и Константин Томильченко, детской – Дмитрий Танкович и Эля Антонова, суперфиналистка «Танцюють всі!».

Судьями «Україна має талант» были Игорь Кондратюк (1-9 сезоны), Слава Фролова (1-9 сезоны), Влад Яма (1-5 сезоны), Эктор Хименес-Браво (6 сезон), Вячеслав Узелков (6-7 сезоны) и Dzidzio (8-9 сезоны, детская версия).

Победители проекта: Ксения Симонова (1-й сезон, жанр песочной анимации), Елена Ковтун (2-й сезон, певица), Виталий Лузкарь (3-й сезон, фокусник-иллюзионист), команда Workout (4-й сезон), вокальный коллектив «Лисапетный батальон» (5-й сезон), семья акробатов Дудник (6-й сезон), певец Саид Джурди Абд Аллах (7-й сезон), 2-хлетняя Арина Шугалевич («Україна має талант. Діти-1») и юная певица Вероника Морская («Україна має талант. Діти-2»).

Производством шоу «Україна має талант» на СТБ занимались Творческие объединения Талы Пристаецкой (1-4 сезоны), Владимира Турича (6-7 сезоны) и Оксаны Болкун (5-й сезон и оба детских).