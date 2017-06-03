Солнечное затмение – достаточно редкое астрономическое явление, когда луна полностью или частично закрывает он нас солнце. В 2017 году солнечное затмение выпадает на 21 августа. Какие ритуалы следует провести на солнечное затмение 2017, рассказал дважды победитель и судья «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

«Период солнечного затмение обладает особенной энергетикой, выступая своего рода катализатором всех жизненных процессов. Так, успехи в профессиональной сфере могут перерасти в повышение или новый проект, о котором вы мечтали, а трудности и преграды на пути могут нарастать и становиться серьезной проблемой. В сфере здоровья небольшие недомогания, на которые вы не обращали внимания, могут вылиться в недуг, а действия, направленные на укрепления организма, принесут даже больше результатов, чем вы рассчитывали. И все зависит от того, сумеете ли вы извлечь пользу из энергетики солнца», — говорит Хаял.

Так в период солнечного затмения, которое, к слову, в 2017 году выпадает на 21 августа, можно провести несколько ритуалов, которые помогут скорректировать свою судьбу, избавиться от негатива и улучшить свое финансовое благосостояние.

«Для привлечения финансового достатка постарайтесь в день, когда наступает солнечное затмение, энергетически расстаться с финансовыми трудностями – раздать долги, выплатить кредиты или подать милостыню нуждающимся. Этот энергетический посыл поможет вам правильно распоряжаться своими средствами и в дальнейшем избегать денежных трудностей», — говорит ясновидящий.

Также, в солнечное затмение можно избавиться от своих фобий или вредных привычек: «Для этого до наступления солнечного затмения на красной ткани или бумаге опишите свои страхи или вредные привычки. А в момент затмения лист или ткань со списком вещей, которые являются балластом в вашей жизни нужно сжечь, развеяв пепел над каким-то водоемом – рекой, или даже прудом».

Берегите себя и близких!