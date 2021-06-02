Скоро на СТБ состоится премьера шоу Звана вечеря новый сезон! Неожиданные участники, экзотические рецепты и драйвовая атмосфера – у нового сезона есть чем вас удивить. Герои будут способны на все, чтобы получить титул самого гостеприимного хозяина. Временами их методы будут шокировать и поражать. Но все, что происходит на шоу, останется на СТБ! Не пропустите – смотреть онлайн премьеру Звана вечеря новый сезон скоро на СТБ.

Video: Премьера Звана вечеря новый сезон – смотрите скоро на СТБ

Званый ужин новый сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового сезона программы Званый ужин