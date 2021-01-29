Уже скоро, 30 января, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут увидеть увлекательный 11 выпуск главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

Своим гостеприимством, хозяйственностью и кулинарными талантами похвастается новая четвёрка эксцентричных и ярких героев. Один из них — победитель 7 сезона шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский, он же Пава. Сможет ли профессионал своего дела удивить в этот раз не строгое жюри, а своих звездных гостей? Среди них — участница 10 сезона романтического реалити «Холостяк» Алина Ляшук и самый скандальный участник «Холостячки» Артем Шепель.

Смотрите 30 января в 19:00 на телеканале СТБ сразу три новых выпуска шоу «Звана вечеря»!

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