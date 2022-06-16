Як ти? з Григорієм Решетником випуск 1 від 28.05.2022

У проєкті СТБ Як ти? 1 випуск від 28.05.2022 Григорій Решетнік поспілкується зі співачкою та героїнею шоу Холостячка 2 сезон Златою Огнєвіч. Вона розкаже, як зустріла війну, чи вірила в повномасштабний наступ і чи підготувала завчасно тривожну валізу. Також Злата розповість, як допомагає ЗСУ і який доброволець дуже особливий для неї.

В інтерв’ю зі Златою Огнєвіч у проєкті Як ти? Григорій Решетнік поцікавиться, хто з учасників шоу Холостячка запропонував свою допомогу під час війни. Якою буде відповідь? Хочете дізнатися, за що Злату хейтять під час війни? І чи правда, що вона збирається переїхати до Америки? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Як ти? 1 випуск від 28.05.2022 зі Златою Огнєвіч на сайті СТБ!

Усі випуски Як ти?

Випуск Як ти? з Іраклі Макацарією