Водна поліція: дата старту детективного серіалу

Вже у понеділок, 17 квітня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра захопливого детективного серіалу «Водна поліція» від творців «Слід» і «Сліпа» (SPACE Production). Про що серіал? Хто у ролях? Та коли дивитися на СТБ — читайте в матеріалі.

Коли сліди злочинців кинули у воду, до справи візьметься «Водна поліція». У новому захопливому детективі ви познайомитеся з професійною командою, яка знайде сліди небезпечних злочинців навіть на воді й під нею.

44-серійний детектив про роботу особливого підрозділу правоохоронних органів України. В обов’язки водної поліції входить не просто патрулювання акваторії Дніпра та боротьба з браконьєрством, а й розкриття кримінальних злочинів.

Більше на тему: Starlight Production і телеканал СТБ розпочали зйомки мелодрами «Просто Надія»

У серіалі задіяні як відомі українські актори, так і молоді імена: Олександр Форманчук, Олександр Мавриць, Марго Баласанян, Міла Римар, Катерина Скрипко та інші.

«Серіал “Водна поліція” знімала команда чудових українських режисерів. Це і Сергій Кримський, з яким ми вже багато років плідно працюємо, і Антон Щербаков, разом із яким ми створили світ нашої водної поліції. Підводними зйомками займався режисер Євген Доронін, який днями повернувся до Києва з-під Бахмута. Женя брав участь у звільненні Херсонщини, а також у боях на Харківщині, Миколаївщині та Донеччині. На фронті зараз багато наших колег, і всі вони справжні герої. Тому ми присвячуємо їм запуск цих прем’єр і хочемо, щоб усі швидше повернулися додому з перемогою і знову робили свою улюблену роботу», — ділиться Дар’я Легоні-Фіалко, засновниця і генеральна продюсерка SPACE Production, співзасновниця ОУП.

Video: Водна поліція: дата старту детективного серіалу Відома дата старту детективного серіалу «Водна поліція» на СТБ. Коли прем'єра серіалу «Водна поліція» 2023 - читайте в матеріалі

Полювання на зловмисників почнеться дуже скоро. Вмикайте телеканал СТБ 17 квітня о 20:00 і дивіться по буднях нові серії детективного серіалу «Водна поліція».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ