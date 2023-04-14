Водна поліція: дата старта детективного сериала

Уже в понедельник, 17 апреля, на телеканале СТБ состоится премьера увлекательного детективного сериала «Водна поліція» от создателей «Слід» и «Сліпа» (SPACE Production). О чем сериал? Кто в ролях? И когда смотреть на СТБ – читайте в материале.

Когда следы преступников бросили в воду, за дело возьмется «Водна поліція». В новом увлекательном детективе вы познакомитесь с профессиональной командой, которая найдет следы опасных преступников даже на воде и под ней.

44-серийный детектив о работе специального подразделения правоохранительных органов Украины. В обязанности водной полиции входит не просто патрулирование акватории Днепра и борьба с браконьерством, но и раскрытие уголовных преступлений.

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В сериале задействованы как известные украинские актеры, так и молодые имена: Александр Форманчук, Александр Мавриц, Марго Баласанян, Мила Рымарь, Екатерина Скрипко и другие.

«Сериал “Водна поліція” снимала команда замечательных украинских режиссеров. Это и Сергей Крымский, с которым мы уже много лет работаем плодотворно, и Антон Щербаков, вместе с которым мы создали мир нашей водной полиции. Подводными съемками занимался режиссер Евгений Доронин, на днях вернувшийся в Киев из-под Бахмута. Женя принимал участие в освобождении Херсона, а также в боях Харьковщины, Николаевщины и Донетчины. На фронте сейчас много наших коллег и все они настоящие герои. Поэтому мы посвящаем им запуск этих премьер и хотим, чтобы все поскорее вернулись домой с победой и снова делали свою любимую работу», — делится Дарья Легони-Фиалко, основатель и генеральный продюсер SPACE Production, соучредитель ОУП.

Video: Водна поліція: дата старта детективного сериала Известна дата старта детективного сериала «Водна поліція» на СТБ. Когда премьера сериала «Водна поліція» 2023 – читайте в материале

Охота на злоумышленников начнется очень скоро. Включайте телеканал СТБ 17 апреля в 20:00 и по будням смотрите новые серии детективного сериала «Водна поліція».

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