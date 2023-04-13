Водна поліція – смотрите на СТБ с 17.04.2023

Не пропустите увлекательную премьеру от создателей популярных сериалов Слід и Сліпа – смотрите сериал Водна поліція на СТБ с 17.04.2023!

Когда следы преступников канули у воду, за дело берется Водна поліція. В новом увлекательном детективе вы познакомитесь с профессиональной командой, которая найдет следы опасных преступников даже на воде и под ней. Смотрите премьеру сериала Водна поліція с 17 апреля на СТБ. Охота на злоумышленников начнется очень скоро.