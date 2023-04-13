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Водна поліція

Водна поліція – дивіться на СТБ з 17.04.2023

13.04.2023

Не пропустіть захопливу прем’єру від творців популярних сералів Слід і Сліпа – дивіться серіал Водна поліція на СТБ з 17.04.2023!

Коли сліди злочинців кинули у воду, до справи візьметься Водна поліція. У новому захопливому детективі ви познайомитеся з професійною командою, яка знайде сліди небезпечних злочинців навіть на воді й під нею. Дивіться прем’єру серіалу Водна поліція з 17 квітня на СТБ. Полювання на зловмисників почнеться дуже скоро.

Video: Водна поліція – дивіться на СТБ з 17.04.2023


Водна поліція – дивіться на СТБ з 17.04.2023

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