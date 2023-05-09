5 цікавих фактів про серіал «Водна поліція» на СТБ

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра захопливого детективного серіалу «Водна поліція» від творців «Слід» і «Сліпа» (SPACE Production). Пропонуємо ознайомитися з цікавими фактами про зйомки серіалу в матеріалі STB.UA.

«Водна поліція» — 44-серійний детектив про роботу особливого підрозділу правоохоронних органів України. В обов’язки водної поліції входить не просто патрулювання акваторії Дніпра та боротьба з браконьєрством, а й розкриття кримінальних злочинів, скоєних на воді або біля неї. Ця команда професіоналів виведе кожного на чисту воду.

Цікаві факти про зйомки серіалу «Водна поліція»:

Особлива увага команди була приділена створенню бази водної поліції. Завданням було збудувати не просто функціональний офіс відділу, а створити максимально атмосферне приміщення, яке доповнить зйомки на натурі. З цією метою розглядали кораблі, старі судна, але в результаті для зйомок вирішили використати справжній дебаркадер, який переобладнали під потреби Особливого відділу водної поліції, де є морг, кімната допитів і лабораторія.

Інтер’єр приміщення відділу та майстерні одного із співробітників водної поліції наповнені не бутафорськими, а справжніми речами: їх збирали у власників яхт та кораблів.

Одними з найскладніших зйомок виявилися екшен-сцени на воді. Глядач побачить погоні та занурення. Під час зйомок акторам часто доводилось набувати навичок за короткий проміжок часу. Оскільки співробітники водної поліції повинні не лише вміти плавати, а й спокійно почуватися під водою, акторам довелося навчатись дайвінгу. І одна з таких зйомок під водою тривала п’ять годин.

Актори мали курс екстремального водіння машиною марки Dodge.

«Ми їздили пісками. Це фантастика! Нереальні відчуття. Я сам полюбляю водити, мої дідусь і батько дозволяли мені з дитинства сідати за кермо. А тут взагалі повна свобода: тобі дають машину, довкола пісок… І ти чуєш: “Ну, давай!”» – розповів про свої враження актор Роман Муленко.

Крутий екшн складно уявити без роботи професійних каскадерів. І що цікаво – у «Водній поліції» глядачі побачать актора та каскадера в одному обличчі. Катя Скрипко кілька років жила та працювала у Китаї, де її друзями стали каскадери з Австралії, Венесуели, Африки та України.

«Вони працюють із Джекі Чаном та іншими відомими акторами. Я ходила до них на тренування та навчалася всьому, що вони мені показували, – поділилася акторка. – У Китаї відбувається дуже багато зйомок! І невдовзі мені стали давати ролі у жанрі екшн».

Ще однією акторкою на майданчику, чиї незвичайні навички знадобилися під час динамічних сцен, стала Міла Римар.

«У дитинстві я любила ігри чоловічого характеру. Займалася тайським боксом, ходила на рукопашний бій і з величезним задоволенням та азартом відвідувала стрілецькі клуби», – поділилась вона.

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У серіалі задіяні як відомі українські актори, так і молоді імена: Олександр Форманчук, Олександр Мавриць, Марго Баласанян, Міла Римар, Катерина Скрипко та інші.

Video: 5 цікавих фактів про серіал «Водна поліція» на СТБ Дізнайтеся 5 цікавих фактів про серіал «Водна поліція» на СТБ. Що відомо про детективний серіал «Водна поліція»? Більше - в матеріалі СТБ

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