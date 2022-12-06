Коли ми вдома. Разом до перемоги 11 серія від 06.12.2022 дивитись онлайн

Серія 11 | 06.12.2022 | Разом до перемоги

Довгоочікувана зустріч Олега й Насті, херсонська розвідка й наживка для орків – дивіться онлайн серіал СТБ Коли ми вдома. Разом до перемоги 11 серія від 06.12.2022 на сайті СТБ.

Слава «Дикун» і далі намагається виховувати Поліну та піклуватися про неї, хоча виходить це своєрідно. Наприклад, одного вечора він вирішив убаюкати дівчинку, тому розповів їй кілька історій на ніч. Таких казок героїня комедії Коли ми вдома 2022 точно ще не чула. А пізніше досвідчений військовий покликав дівчинку на важливу розмову, щоб поговорити з нею про «це». Від сорому Поліна навіть не знала, куди подітися, але розмова виявилася зовсім не такою, яку вона очікувала. Як Дикун і племінниця уживаються разом? Чи справді Олег почав спиватися? Хто довів Наталію Богданівну до сказу? Дивіться онлайн серіал Коли ми вдома. Разом до перемоги 2022 11 серія від 06.12.2022 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Коли ми вдома. Разом до перемоги – 12 серія від 06.12.2022