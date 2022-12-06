Коли ми вдома. Разом до перемоги 11 серия от 06.12.2022 смотреть онлайн

Серия 11 | 06.12.2022 | Разом до перемоги

Долгожданная встреча Олега и Насти, херсонская разведка и наживка для орков – смотрите онлайн сериал СТБ Коли ми вдома. Разом до перемоги 11 серия от 06.12.2022 на сайте СТБ.

Слава «Дикарь» продолжает воспитывать Полину и заботиться о ней, хотя выходит это своеобразно. К примеру, однажды вечером он решил убаюкать девочку, поэтому рассказал ей несколько историй на ночь. Таких сказок героиня комедии Коли ми вдома 2022 точно еще не слышала. А позже опытный военный вызвал девочку на важный разговор, чтобы поговорить с ней про «это». От стыда Полина даже не знала, куда деваться, но разговор оказался совсем не таким, какого она ожидала. Как Дикарь и племянница уживаются вместе? Действительно ли Олег стал спиваться? Кто довел Наталью Богдановну до бешенства? Смотрите онлайн сериал Коли ми вдома. Разом до перемоги 2022 11 серия от 06.12.2022 на сайте телеканала СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Коли ми вдома. Разом до перемоги – 12 серия от 06.12.2022