Коли ми вдома. Разом до перемоги 12 серия от 06.12.2022 смотреть онлайн

Серия 12 | 06.12.2022 | Разом до перемоги

Смотрите онлайн СТБ Коли ми вдома. Разом до перемоги 12 серия от 06.12.2022 на сайте СТБ. Когда Олег пришел домой, он почувствовал ароматный запах свежесваренного борща и любимых макарон с котлетами. Но на кухне вместо обеда голодный волонтер нашел только пустые кастрюли. Что произошло? Подробности – в видео.

Также в 12 серии ситкома Когда мы дома 2022 вы узнаете про идеальный слух Славы, новый метод продуктивности от Тараса Мисюры и тестирование натовской каски. Как отличить звук ракеты от беспилотника? Откуда разведка привезла каску Тарасу? Как можно быстро наколоть дрова? Смотрите онлайн сериал Коли ми вдома. Разом до перемоги 2022 12 серия от 06.12.2022 на сайте телеканала СТБ.

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