Коли ми вдома. Разом до перемоги 12 серія від 06.12.2022 дивитись онлайн

Серія 12 | 06.12.2022 | Разом до перемоги

Дивіться онлайн серіал СТБ Коли ми вдома. Разом до перемоги 12 серія від 06.12.2022 на сайті СТБ. Коли Олег прийшов додому, він відчув ароматний запах свіжозвареного борщу та улюблених макаронів із котлетами. Але на кухні замість обіду голодний волонтер знайшов лише пусті каструлі. Що сталося? Подробиці – у відео.

Також у 12 серії ситкому Коли ми вдома 2022 ви дізнаєтеся про ідеальний слух Слави, новий метод продуктивності від Тараса Місюри та тестування натівської каски. Як відрізнити звук ракети від безпілотника? Звідки розвідка привезла каску для Тараса? Як якомога швидше наколоти дрова? Дивіться онлайн серіал Коли ми вдома. Разом до перемоги 2022 12 серія від 06.12.2022 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Коли ми вдома. Разом до перемоги – 13 серія від 07.12.2022