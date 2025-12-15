Як святкують Різдво в різних країнах світу: традиції та правила

Як святкують Різдво в різних країнах світу: традиції Європи та Америки

Якщо Новий рік часто зустрічають у компанії друзів, то Різдво — це традиційне родинне свято, сповнене тепла, світла та звичаїв, що передаються поколіннями. І хоча в Україні Різдво має особливий духовний зміст, у світі існують десятки унікальних традицій. Як святкують Різдво в різних країнах світу, що подають на святковий стіл і які обряди збереглися донині – читайте в матеріалі STB.UA.

Як святкують Різдво у Великій Британії

Велика Британія — це країна родинного затишку та теплого святкування. У різдвяний день сім’ї збираються в домівці батьків, обмінюються подарунками, переглядають альбоми з фотографіями та насолоджуються традиційною індичкою з аґрусовим соусом і різдвяним пудингом.

Особливе місце займає святковий пиріг із сюрпризами: каблучка віщує весілля, копійка — багатство, а підкова — удачу.

Як святкують Різдво в Німеччині

Німці розпочинають сезон свят ще 11 листопада о 11:11, коли стартує так звана «п’ята пора року». У містах відкриваються святкові ярмарки, де люди смакують глінтвейн, співають пісні та купують подарунки. Популярний сувенір — різдвяна зірка, яка за правильного догляду розквітає до свята. Ще один символ — горщик із конюшиною, що приносить удачу.

Як святкують Різдво в Італії

В Італії це одне з найсмачніших свят року. На столі обов’язково є пельмені в бульйоні, фаршироване м’ясо та солодка паска панеттоне. За традицією італійці позбавляються всього старого: просто викидають непотрібні речі з вікон, «очищаючи» дім від торішніх проблем.

Як святкують Різдво у Фінляндії

Колись у Фінляндії на Різдво подавали свинячі ніжки та різдвяне пиво, а сьогодні головною стравою стала запечена шинка з морквяною або рисовою кашею. Особливий секрет: у кашу ховають мигдалевий горішок — кому він дістанеться, той буде щасливим увесь рік.

А також у цю ніч фіни збираються за столом і намагаються дізнатися про своє майбутнє. Вони активно ворожать на воску, зливаючи його на холодну воду.

Як святкують Різдво в США

Сполучені штати Америки – багатонаціональна країна, тому тут можна побачити різні способи святкування Різдва. Деякі готують традиційну фаршировану індичку. Інші вважають, що куди краще ковбаски, страви з капусти та супи. Італійці в Америці готують на Різдво лазанью.

Діти отримують подарунки вранці. Їм кажуть, що вночі приходив Санта-Клаус, він спустився димоходом і приніс дарунки дітлахам. У різдвяний ранок традиційно подають рулет з корицею і каву, а на обід – шинку.

У невеликих містах Америки прийнято ходити один до одного в гості та всім разом співати різдвяні пісні. У США будь-які заклади, чи то банк, магазин чи фірма, зачиняються. Всі відпочивають і найчастіше дивляться по телевізору «Лускунчика» і «Червону шапочку».

Як святкують Різдво в Польщі

У Польщі Різдво — це одне з найважливіших і найатмосферніших свят року. Основні традиції припадають на Святвечір, або Wigilia. Родини збираються за спільним столом після появи першої зірки на небі — символічного знаку початку свята.

На столі має бути 12 страв, серед яких обов’язково зустрічаються борщ із вушками, короп, оселедець, кутя (kutia) та різні пироги. Перед вечерею родина ділиться оплатком — тонким різдвяним хлібцем, бажаючи одне одному добра. Після трапези зазвичай відкривають подарунки, а потім ідуть на нічну різдвяну месу — Pasterka.

Атмосферу міста створюють ярмарки, різдвяні шопки та мільйони вогників, які перетворюють польські вулиці на справжню зимову казку.

Фото: Pexels