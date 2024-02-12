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Бельгійські вафлі: рецепт покроково

12.02.2024

Суддя шоу «МастерШеф»-13 Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати ідеальні вафлі. Кулінарка запевняє, що рецепт вафель 100% робочий. А подавати їх можна з будь-якою начинкою: з солоною рибою, авокадо салатом, нутелою або джемом.

Бельгійські вафлі: рецепт

Інгредієнти:

  • 100 г борошна
  • дрібка солі
  • 5 г розпушувача
  • 2 яйця
  • 2 ч. л. ванільного цукру
  • 100 мл молока
  • 25 мл газованої води, а краще пива
  • 1 ст. л. розтопленого масла

Спосіб приготування:

  1. Відокремте жовтки від білків. 
  2. Змішайте борошно, сіль і розпушувач із жовтками.
  3. Додайте молоко і перемішайте до однорідності.
  4. Влийте газовану воду і масло. Добре все перемішайте.
  5. Збийте білки з ванільним цукром і делікатно введіть їх у тісто.
  6. Наливайте тісто у вафельницю та випікайте 5 хвилин.

Смачного!

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