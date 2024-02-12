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Бельгийские вафли: рецепт пошагово

12.02.2024

Судья шоу «МастерШеф»-13 Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить идеальные вафли. Кулинар уверяет, что рецепт вафель 100% рабочий. А подавать их можно с любой начинкой: с соленой рыбой, авокадо, салатом, нутеллой или джемом.

Бельгийские вафли: рецепт

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • щепотка соли
  • 5 г разрыхлителя
  • 2 яйца
  • 2 ч. л. ванильного сахара
  • 100 мл молока
  • 25 мл газированной воды, а лучше пива
  • 1 ст. л. растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Отделите желтки от белков. 
  2. Смешайте муку, соль и разрыхлитель с желтками.
  3. Добавьте молоко и перемешайте до однородности.
  4. Влейте газировку и сливочное масло. Хорошо перемешайте все.
  5. Взбейте белки с ванильным сахаром и аккуратно введите их в тесто.
  6. Наливайте тесто в вафельницу и выпекайте 5 минут.

Приятного аппетита!

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