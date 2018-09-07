Как приготовить цветную капусту, чтобы блюда были вкусными и одновременно полезными? Победитель МастерШеф Евгений Клопотенко знает об этом все! Цветная капуста славится своими полезными свойствами, и вариантов блюд из этого вкусного и полезного овоща масса. Жарьте, запекайте, маринуйте, добавляйте в салаты и супы. Читайте ТОП-10 пошаговых рецептов блюд из цветной капусты и выбирайте на свой вкус!
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Сезон цветной капусты начинается в сентябре. Этот овощ содержит витамин С, В6, калий, клетчатку и фолиевую кислоту. Цветная капуста — один из немногих продуктов, которые содержат холин. Это вещество отвечает за нормализацию обмена веществ и играет не последнюю роль в развитии мозга.
Цветную капусту чаще всего готовят на пару, либо отваривают. Это не всегда вкусно и не каждый готов ее употреблять в таком виде.
Победитель «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко поделился любимыми рецептами из этого овоща. Готовить — просто!
Бисквит с грибами и цветной капустой от Евгения Клопотенко
Ингредиенты для бисквита:
- Куриное яйцо 4 шт
- Сахар 100 г
- Мука 300 г
- Молоко 200 мл
- Разрыхлитель для теста 8 г
- Сливочное масло 5 г
- Соль (по вкусу)
Для начинки:
- Цветная капуста 300 г
- Шампиньоны 50 г
- Молоко 100 мл
- щепотка Семена Фенхеля
- Растительное масло (для жарки)
- Луковый конфитюр (по вкусу)
- Соль, перец (по вкусу)
Приготовление:
- Замешиваем тесто для бисквита. В миске смешиваем яйца, добавляем к ним сахар, соль и взбиваем все до однородной массы. Затем добавить в яйца просеянную муку и все смешать до однородной массы, чтобы в ней не было комков. Добавляем молоко и разрыхлитель. Замешиваем густое тесто — оно должно тянуться.
- Готовим овощи для начинки — обжариваем на растительном масле грибы и соцветия цветной капусты, добавляем соль, перец и семена фенхеля. Как только они немного подрумянятся, вливаем молоко и тушим на небольшом огне 5-7 минут.
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Молоко сливаем, а овощи выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом. Заливаем овощи тестом и отправляем в духовку на 45-60 минут. Готовность проверяем при помощи деревянной палочки или зубочистки. Когда бисквит будет готов, достаем из духовки, даем остыть и подаем с луковым конфитюром.
Крем-суп из цветной капусты «ДЮБАРРИ» от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- Лук порей 1 шт
- Цветная капуста 1 шт ( головка )
- Молоко 700-800 мл
- Мускатный орех 1 щепотка
- Сливочное масло 20 г
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Цветную капусту разберите на соцветия. Закиньте их в кипящую воду на 1 минуту, после чего слейте воду.
- Белую часть лука порея нарежьте кольцами и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока лук не станет мягким.
- В кастрюлю налейте молоко, добавьте цветную капусту и обжаренный порей, добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите 7-10 минут на самом маленьком огне. Перебейте суп погружным блендером до получения однородной массы и разлейте по тарелкам.
Котлеты из цветной капусты
Ингредиенты:
- Хлопья овсяные 0,5 стак.
- Капуста цветная 500 г
- Лук репчатый 2 шт
- Мука пшеничная 2 ст. л.
- Сухари панировочные 0,5 стак.
Приготовление:
- Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде 5 минут и остудить.
- Овсяные хлопья залить кипятком и дать настояться 10 минут, чтобы они набухли.
- Для фарша мелко нарезаем лук и капусту. Добавляем овсяные хлопья, муку, посолить, поперчить. Все смешать и вымесить.
- Формируем влажными руками котлеты, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в подсолнечном масле с двух сторон. Для более диетического варианта можно запечь котлетки в силиконовых формочках в духовке.
Цветная капуста, запеченная под молочным соусом
Ингредиенты:
- Цветная капуста 250 г
- Сливочное масло 100 г
- Твердый сыр 100 г
- Сухари молотые 30 г
Приготовление:
- Цветную капусту сварить в подсоленной воде.
- Форму смазать маслом, затем положить в нее 1 ст. ложку молочного соуса. На соус сверху выкладываем сваренную цветную капусту кочерыжкой вниз. После этого залить все остатком молочного соуса, посыпать тертым сыром с сухарями, сбрызнуть маслом и запечь. При подаче полить маслом. Подавать как самостоятельное блюдо на той же форме, на которой капуста запекалась.
Драники с кабачком и цветной капустой
Ингредиенты:
- Картофель 2 шт
- Морковь 1 шт
- Кабачок или цукини 1 шт
- Цветная капуста 1 шт
- Твердый сыр 75 г
- Сливочное масло 100 г
Приготовление:
- Картофель отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут, а цветную капусту — 10 минут. Слейте и остудите.
- Натрите овощи. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите пару ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну.
- Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень. Проставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.
Салат из цветной капусты и яиц
Ингредиенты:
- Капуста цветная 500 г
- Яйца отварные вкрутую 4 шт
- Помидор 4 шт
- Огурец 2 шт
- Болгарский перец 1 шт
- Майонез 100 г
- Лук зеленый 1 пучок
Приготовление:
- Цветную капусту разобранную на соцветия отварите в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Можно использовать сырую.
- Огурец и помидор режем крупными кубиками. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем таким же кубиком,как и огурцы.
- Мелко нарезаем лук и яйца. Цветную капусту не нарезаем, а оставляем по соцветиям.
- Все перемешиваем. Добавляем соль, перец и майонез по вкусу.
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Закуска из цветной капусты по-корейски
Ингредиенты:
- Капуста цветная 1 кг
- Морковь 2-3 шт.
- Перец болгарский красный 2-3 шт.
- Масло растительное 150 г
- Чеснок 6 зубчиков
- Уксус 9% 3 ст. л.
- Приправа для моркови по-корейски 1 шт. (10 г)
- Соль 1,5 ст. л.
- Сахар 2 ст. л.
Приготовление:
- Цветную капусту разделить на соцветия. Почистить морковь и натереть на терке. Болгарский перец очистить от семян и порезать крупной соломкой. Чеснок почистить и раздавить в чесночнице.
- Сделать маринад для овощей по-корейски. Для этого в два стакана кипятка влить растительное масло, добавить чеснок, сахар, соль, уксус и приправу. Все ингредиенты перемешать.
- Залить подготовленные овощи маринадом. Все перемешать, наполнить банки и закрыть капроновой крышкой.
- Поставить банки на 12 часов в холодильник. Также можно подавать закуску по-корейски как салат.
Цветная капуста в кляре
Ингредиенты:
- Капуста цветная 400 г
- Молоко ( по желанию) 100 мл
- Вода 4 л
- Лист лавровый 2 шт
- Соль 2 ст. л.
Кляр:
- Яйцо куриное 2 шт
- Масло подсолнечное 5 мл
- Вода газированная 50 мл
- Мука пшеничная 100 г
Приготовление:
- Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут. Можно в воду добавить молоко и лавровый лист. Благодаря молоку капуста останется белоснежной, а лавровый лист уберет неприятный запах.
- Желтки отделяют от белков. Белки пока ставим в холодильник. К желткам добавляем растительное масло, соль, специи по вкусу и газированную воду — она придает кляру воздушности. Взбиваем и добавляем постепенно муку.
- Капусту разделяем на соцветия. Присыпаем мукой, чтобы не стекал кляр. Вынимаем белки из холодильника и, добавив щепотку соли и пару капель лимонного сока, взбиваем миксером до крутых пиков. В этот момент нужно поставить на плиту разогреваться сотейник с маслом.Аккуратно вмешиваем белки в кляр. Белки дают ему дополнительную пышность. Опускаем в кляр капусту. Жарить по 1-2 минуты с двух сторон.
Запеканка из цветной капусты с помидорами
Ингредиенты:
- Капуста цветная 1 кг
- Помидоры 400 г
- Молоко 250 мл
- Твердый сыр 200 г
- Яйца 4 шт
- Масло сливочное 30 г
Приготовление:
- Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 10 минут.
- Разогреть духовку до 200 градусов. В смазанную форму уложить ярус половины от всей цветной капусты. Затем ярус мелко порезанных помидоров. Сверху покрыть остальной капустой. Все залить яйцами, взбитыми с молоком. Сверху положить кусочки сливочного масла и посыпать тертым сыром.
- Выпекать до золотистого цвета 30-35 мин при температуре 190 градусов.
Крем-суп из брокколи и цветной капусты
Ингредиенты:
- Брокколи 500г
- Цветная капуста 500г
- Лук 1 шт
- Молоко 100 мл
- Оливковое масло 1-2 ст. л
Приготовление:
- Отвариваем брокколи и цветную капусту в кипящей подсоленой воде 10 минут до готовности.
- Готовые овощи достаем из бульона, добавляем лук нарезанный полукольцами и измельчаем в блендере. Добавляем полученную смесь обратно в бульон. Добавляем молоко. Солим и перчим по вкусу.
- Доводим до кипения на медленном огне, варим еще 2-3 минуты и добавляем 1-2 ст. ложки оливкового масла. Для разнообразия вкуса можно добавить сухарики со специями и чесноком.
Открытый овощной пирог
Ингредиенты:
- Мелко нарезанные свежие овощи 400 г
- Молоко 150 мл
- Яйцо 1 шт
- Яичный желток 1 шт
- Песочное тесто 1 уп
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите в форму диаметром 20 см песочное тесто и сделайте бортики. Выложите овощи в форму из теста. Взбейте яйцо и желток с молоком.
- Поставьте форму на противень и залейте в нее смесь. Выпекайте при 190 градусах 45 минут до готовности.
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Приятного аппетита!