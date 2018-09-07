Как приготовить цветную капусту, чтобы блюда были вкусными и одновременно полезными? Победитель МастерШеф Евгений Клопотенко знает об этом все! Цветная капуста славится своими полезными свойствами, и вариантов блюд из этого вкусного и полезного овоща масса. Жарьте, запекайте, маринуйте, добавляйте в салаты и супы. Читайте ТОП-10 пошаговых рецептов блюд из цветной капусты и выбирайте на свой вкус!

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Сезон цветной капусты начинается в сентябре. Этот овощ содержит витамин С, В6, калий, клетчатку и фолиевую кислоту. Цветная капуста — один из немногих продуктов, которые содержат холин. Это вещество отвечает за нормализацию обмена веществ и играет не последнюю роль в развитии мозга.

Цветную капусту чаще всего готовят на пару, либо отваривают. Это не всегда вкусно и не каждый готов ее употреблять в таком виде.

Победитель «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко поделился любимыми рецептами из этого овоща. Готовить — просто!

Бисквит с грибами и цветной капустой от Евгения Клопотенко

Ингредиенты для бисквита:

Куриное яйцо 4 шт

Сахар 100 г

Мука 300 г

Молоко 200 мл

Разрыхлитель для теста 8 г

Сливочное масло 5 г

Соль (по вкусу)

Для начинки:

Цветная капуста 300 г

Шампиньоны 50 г

Молоко 100 мл

щепотка Семена Фенхеля

Растительное масло (для жарки)

Луковый конфитюр (по вкусу)

Соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

Замешиваем тесто для бисквита. В миске смешиваем яйца, добавляем к ним сахар, соль и взбиваем все до однородной массы. Затем добавить в яйца просеянную муку и все смешать до однородной массы, чтобы в ней не было комков. Добавляем молоко и разрыхлитель. Замешиваем густое тесто — оно должно тянуться. Готовим овощи для начинки — обжариваем на растительном масле грибы и соцветия цветной капусты, добавляем соль, перец и семена фенхеля. Как только они немного подрумянятся, вливаем молоко и тушим на небольшом огне 5-7 минут. Разогреваем духовку до 180 градусов. Молоко сливаем, а овощи выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом. Заливаем овощи тестом и отправляем в духовку на 45-60 минут. Готовность проверяем при помощи деревянной палочки или зубочистки. Когда бисквит будет готов, достаем из духовки, даем остыть и подаем с луковым конфитюром.

Крем-суп из цветной капусты «ДЮБАРРИ» от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Лук порей 1 шт

Цветная капуста 1 шт ( головка )

Молоко 700-800 мл

Мускатный орех 1 щепотка

Сливочное масло 20 г

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Цветную капусту разберите на соцветия. Закиньте их в кипящую воду на 1 минуту, после чего слейте воду. Белую часть лука порея нарежьте кольцами и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока лук не станет мягким. В кастрюлю налейте молоко, добавьте цветную капусту и обжаренный порей, добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите 7-10 минут на самом маленьком огне. Перебейте суп погружным блендером до получения однородной массы и разлейте по тарелкам.

Котлеты из цветной капусты

Ингредиенты:

Хлопья овсяные 0,5 стак.

Капуста цветная 500 г

Лук репчатый 2 шт

Мука пшеничная 2 ст. л.

Сухари панировочные 0,5 стак.

Приготовление:

Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде 5 минут и остудить. Овсяные хлопья залить кипятком и дать настояться 10 минут, чтобы они набухли. Для фарша мелко нарезаем лук и капусту. Добавляем овсяные хлопья, муку, посолить, поперчить. Все смешать и вымесить. Формируем влажными руками котлеты, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в подсолнечном масле с двух сторон. Для более диетического варианта можно запечь котлетки в силиконовых формочках в духовке.

Цветная капуста, запеченная под молочным соусом

Ингредиенты:

Цветная капуста 250 г

Сливочное масло 100 г

Твердый сыр 100 г

Сухари молотые 30 г

Приготовление:

Цветную капусту сварить в подсоленной воде. Форму смазать маслом, затем положить в нее 1 ст. ложку молочного соуса. На соус сверху выкладываем сваренную цветную капусту кочерыжкой вниз. После этого залить все остатком молочного соуса, посыпать тертым сыром с сухарями, сбрызнуть маслом и запечь. При подаче полить маслом. Подавать как самостоятельное блюдо на той же форме, на которой капуста запекалась.

Драники с кабачком и цветной капустой

Ингредиенты:

Картофель 2 шт

Морковь 1 шт

Кабачок или цукини 1 шт

Цветная капуста 1 шт

Твердый сыр 75 г

Сливочное масло 100 г

Приготовление:

Картофель отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут, а цветную капусту — 10 минут. Слейте и остудите. Натрите овощи. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите. Разогрейте духовку до 200 градусов. Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите пару ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну. Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень. Проставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.

Салат из цветной капусты и яиц

Ингредиенты:

Капуста цветная 500 г

Яйца отварные вкрутую 4 шт

Помидор 4 шт

Огурец 2 шт

Болгарский перец 1 шт

Майонез 100 г

Лук зеленый 1 пучок

Приготовление:

Цветную капусту разобранную на соцветия отварите в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Можно использовать сырую. Огурец и помидор режем крупными кубиками. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем таким же кубиком,как и огурцы. Мелко нарезаем лук и яйца. Цветную капусту не нарезаем, а оставляем по соцветиям. Все перемешиваем. Добавляем соль, перец и майонез по вкусу.

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Закуска из цветной капусты по-корейски

Ингредиенты:

Капуста цветная 1 кг

Морковь 2-3 шт.

Перец болгарский красный 2-3 шт.

Масло растительное 150 г

Чеснок 6 зубчиков

Уксус 9% 3 ст. л.

Приправа для моркови по-корейски 1 шт. (10 г)

Соль 1,5 ст. л.

Сахар 2 ст. л.

Приготовление:

Цветную капусту разделить на соцветия. Почистить морковь и натереть на терке. Болгарский перец очистить от семян и порезать крупной соломкой. Чеснок почистить и раздавить в чесночнице. Сделать маринад для овощей по-корейски. Для этого в два стакана кипятка влить растительное масло, добавить чеснок, сахар, соль, уксус и приправу. Все ингредиенты перемешать. Залить подготовленные овощи маринадом. Все перемешать, наполнить банки и закрыть капроновой крышкой. Поставить банки на 12 часов в холодильник. Также можно подавать закуску по-корейски как салат.

Цветная капуста в кляре

Ингредиенты:

Капуста цветная 400 г

Молоко ( по желанию) 100 мл

Вода 4 л

Лист лавровый 2 шт

Соль 2 ст. л.

Кляр:

Яйцо куриное 2 шт

Масло подсолнечное 5 мл

Вода газированная 50 мл

Мука пшеничная 100 г

Приготовление:

Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут. Можно в воду добавить молоко и лавровый лист. Благодаря молоку капуста останется белоснежной, а лавровый лист уберет неприятный запах. Желтки отделяют от белков. Белки пока ставим в холодильник. К желткам добавляем растительное масло, соль, специи по вкусу и газированную воду — она придает кляру воздушности. Взбиваем и добавляем постепенно муку. Капусту разделяем на соцветия. Присыпаем мукой, чтобы не стекал кляр. Вынимаем белки из холодильника и, добавив щепотку соли и пару капель лимонного сока, взбиваем миксером до крутых пиков. В этот момент нужно поставить на плиту разогреваться сотейник с маслом.Аккуратно вмешиваем белки в кляр. Белки дают ему дополнительную пышность. Опускаем в кляр капусту. Жарить по 1-2 минуты с двух сторон.

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Ингредиенты:

Капуста цветная 1 кг

Помидоры 400 г

Молоко 250 мл

Твердый сыр 200 г

Яйца 4 шт

Масло сливочное 30 г

Приготовление:

Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 10 минут. Разогреть духовку до 200 градусов. В смазанную форму уложить ярус половины от всей цветной капусты. Затем ярус мелко порезанных помидоров. Сверху покрыть остальной капустой. Все залить яйцами, взбитыми с молоком. Сверху положить кусочки сливочного масла и посыпать тертым сыром. Выпекать до золотистого цвета 30-35 мин при температуре 190 градусов.

Крем-суп из брокколи и цветной капусты

Ингредиенты:

Брокколи 500г

Цветная капуста 500г

Лук 1 шт

Молоко 100 мл

Оливковое масло 1-2 ст. л

Приготовление:

Отвариваем брокколи и цветную капусту в кипящей подсоленой воде 10 минут до готовности. Готовые овощи достаем из бульона, добавляем лук нарезанный полукольцами и измельчаем в блендере. Добавляем полученную смесь обратно в бульон. Добавляем молоко. Солим и перчим по вкусу. Доводим до кипения на медленном огне, варим еще 2-3 минуты и добавляем 1-2 ст. ложки оливкового масла. Для разнообразия вкуса можно добавить сухарики со специями и чесноком.

Открытый овощной пирог

Ингредиенты:

Мелко нарезанные свежие овощи 400 г

Молоко 150 мл

Яйцо 1 шт

Яичный желток 1 шт

Песочное тесто 1 уп

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите в форму диаметром 20 см песочное тесто и сделайте бортики. Выложите овощи в форму из теста. Взбейте яйцо и желток с молоком. Поставьте форму на противень и залейте в нее смесь. Выпекайте при 190 градусах 45 минут до готовности.

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Приятного аппетита!