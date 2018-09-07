Як приготувати цвітну капусту, щоб страви були смачними та одночасно корисними? Переможець МастерШеф Євген Клопотенко знає про це все! Цвітна капуста славиться своїми корисними властивостями, і варіантів страв з цього смачного і корисного овоча маса. Смажте, запікайте, маринуйте, додавайте в салати і супи. Читайте ТОП-10 покрокових рецептів страв з цвітної капусти та вибирайте на свій смак!
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Сезон цвітної капусти починається у вересні. Цей овоч містить вітамін С, В6, калій, клітковину та фолієву кислоту. Цвітна капуста — один з небагатьох продуктів, які містять холін. Ця речовина відповідає за нормалізацію обміну речовин і відіграє не останню роль у розвитку мозку.
Цвітну капусту найчастіше готують на пару, або відварюють. Це не завжди смачно і не кожен готовий її вживати у такому вигляді.
Переможець МастерШеф-5 Євген Клопотенко поділився улюбленими рецептами з цього овоча. Готувати — просто!
Бісквіт з грибами і цвітною капустою від Євгена Клопотенко
Інгредієнти для бісквіта:
- Куряче яйце 4 шт
- Цукор 100 г
- Борошно 300 г
- Молоко 200 мл
- Розпушувач для тіста 8 г
- Вершкове масло 5 г
- Сіль (за смаком)
Для начинки:
- Цвітна капуста 300 г
- Печериці 50 г
- Молоко 100 мл
- щіпка насіння Фенхелю
- Рослинна олія (для смаження)
- Цибулевий конфітюр (за смаком)
- Сіль, перець (за смаком)
Спосіб приготування:
- Замішуємо тісто для бісквіта. У мисці змішуємо яйця, додаємо до них цукор, сіль і збиваємо все до однорідної маси. Потім додаємо в яйця просіяне борошно і все змішуем до однорідної маси, щоб в ній не було грудок. Додаємо молоко й розпушувач. Замішуємо густе тісто — воно повинно тягнутися.
- Готуємо овочі для начинки — обсмажуємо на рослинному маслі гриби і суцвіття цвітної капусти, додаємо сіль, перець і насіння фенхелю. Як тільки вони трохи підрум’яняться, вливаємо молоко і тушкуємо на невеликому вогні 5-7 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Молоко зливаємо, а овочі викладаємо у форму, змащену вершковим маслом. Заливаємо овочі тістом і відправляємо в духовку на 45-60 хвилин. Готовність перевіряємо за допомогою дерев’яної палички або зубочистки. Коли бісквіт буде готовий, дістаємо з духовки, даємо охолонути і подаємо з цибульним конфітюром.
Крем-суп з цвітної капусти «Дюбаррі» від Євгена Клопотенко
Інгредієнти:
- Цибуля порей 1 шт
- Цвітна капуста 1 шт (головка)
- Молоко 700-800 мл
- Мускатний горіх 1 щіпка
- Вершкове масло 20 г
- Сіль і перець (за смаком)
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Закиньте їх в киплячу воду на 1 хвилину, після чого злийте воду.
- Білу частину цибулі порей наріжте кільцями і обсмажте на сковороді з вершковим маслом, поки цибуля не стане м’якою.
- У каструлю налийте молоко, додайте цвітну капусту і обсмажений порей, додайте дрібку мускатного горіха, сіль і перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть 7-10 хвилин на самому маленькому вогні. Перебийте суп занурювальним блендером до отримання однорідної маси і розлийте по тарілках.
Котлети з цвітної капусти
Інгредієнти:
- Пластівці вівсяні 0,5 скл.
- Цвітна капуста 500 г
- Цибуля ріпчаста 2 шт
- Борошно пшеничне 2 ст. л.
- Сухарі панірувальні 0,5 скл.
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту розібрати на суцвіття і відварити в підсоленій воді 5 хвилин. Остудити.
- Вівсяні пластівці залити окропом та дати настоятися 10 хвилин, щоб вони набрякли.
- Для фаршу дрібно нарізаємо цибулю і капусту. Додаємо вівсяні пластівці, борошно, посолити, поперчити. Все змішати і вимісити.
- Формуємо вологими руками котлети, обвалюємо у панірувальних сухарях і обсмажуємо в соняшниковій олії з двох сторін. Для більш дієтичного варіанту можна запекти котлети в силіконових формочках в духовці.
Цвітна капуста, запечена під молочним соусом
Інгредієнти:
- Цвітна капуста 250 г
- Вершкове масло 100 г
- Твердий сир 100 г
- Сухарі мелені 30 г
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту зварити в підсоленій воді.
- Форму змастити маслом, потім покласти в неї 1 ст. ложку молочного соусу. На соус зверху викладаємо зварену кольорову капусту качаном вниз. Після цього залити весь залишок молочного соусу, посипати тертим сиром з сухарями, збризнути маслом і запекти. При подачі полити олією. Подавати як самостійну страву на тій же формі, на якій капуста запікалася.
Деруни з кабачком і цвітною капустою
Інгредієнти:
- Картопля 2 шт
- Морква 1 шт
- Кабачок або цукіні 1 шт
- Цвітна капуста 1 шт
- Твердий сир 75 г
- Вершкове масло 100 г
Спосіб приготування:
- Картоплю відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин, а цвітну капусту — 10 хвилин. Злийте і остудіть.
- Натріть овочі. Змішайте картоплю, моркву, кабачок, цвітну капусту і сир. Посоліть й поперчіть.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Розтопіть трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть пару ложок картопляно-овочевої маси, добре приминаючи її на дно.
- Обсмажуйте деруни 2-3 хвилини, потім обережно переверніть і готуйте ще хвилину. Перекладіть на застелене папером для випікання деко. Проставте деко в духовку і випікайте 5-7 хвилин, поки дерун не підрум’яняться.
Салат з цвітної капусти та яєць
Інгредієнти:
- Цвітна капуста 500 г
- Яйця відварені круто 4 шт
- Помідор 4 шт
- Огірок 2 шт
- Болгарський перець 1 шт
- Майонез 100 г
- Цибуля зелена 1 пучок
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту розібрану на суцвіття відваріть в киплячій підсоленій воді 5-7 хвилин. Можна використовувати сиру капусту.
- Огірок і помідор ріжемо великими кубиками. Болгарський перець очищаємо від насіння і нарізаємо таким же кубиком, як і огірки.
- Дрібно нарізаємо цибулю і яйця. Цвітну капусту не нарізаєм, а залишаємо по суцвіттям.
- Все перемішуємо. Додаємо сіль, перець і майонез за смаком.
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Закуска з цвітної капусти по-корейськи
Інгредієнти:
- Капуста цвітна 1 кг
- Морква 2-3 шт
- Перець болгарський червоний 2-3 шт
- Масло рослинне 150 г
- Часник 6 зубчиків
- Оцет 9% 3 ст. л.
- Приправа для моркви по-корейськи 1 шт. (10 г)
- Сіль 1,5 ст. л.
- Цукор 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту розділити на суцвіття. Почистити моркву і натерти на тертці. Болгарський перець очистити від насіння і порізати крупною соломкою. Часник почистити і розчавити в часничниці.
- Зробіть маринад для овочів по-корейськи. Для цього в дві склянки окропу влити рослинне масло, додати часник, цукор, сіль, оцет і приправу. Всі інгредієнти перемішати.
- Залити підготовлені овочі маринадом. Все перемішати, наповнити банки і закрити капроновою кришкою.
- Поставити банки на 12 годину в холодильник. Також можна подавати закуску по-корейськи як салат.
Цвітна капуста в клярі
Інгредієнти:
- Капуста цвітна 400 г
- Молоко (за бажанням) 100 мл
- Вода 4 л
- Лист лавровий 2 шт
- Сіль 2 ст. л.
Кляр:
- Яйце куряче 2 шт
- Олія соняшникова 5 мл
- Вода газована 50 мл
- Борошно пшеничне 100 г
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин. Можна в воду додати молоко і лавровий лист. Завдяки молоку капуста залишиться білосніжною, а лавровий лист прибере неприємний запах.
- Жовтки відокремлюють від білків. Білки поки ставимо в холодильник. До жовтків додаємо рослинне масло, сіль, спеції за смаком і газовану воду — вона надає кляру легкості. Збиваємо і додаємо поступово борошно.
- Капусту поділяємо на суцвіття. Присипаємо капусту борошном, щоб не стікав кляр. Виймаємо білки з холодильника і, додавши дрібку солі і пару крапель лимонного соку, збиваємо міксером до крутих піків. У цей момент потрібно поставити на плиту розігріватися сотейник з маслом. Обережно вмішуємо білки в кляр. Білки дають йому додаткову пишність. Опускаємо в кляр капусту. Смажимо по 1-2 хвилини з двох сторін.
Запіканка з кольорової капусти з помідорами
Інгредієнти:
- Цвітна капуста 1 кг
- Помідори 400 г
- Молоко 250 мл
- Твердий сир 200 г
- Яйця 4 шт
- Масло вершкове 30 г
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту відварити в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
- Розігріти духовку до 200 градусів. У змащену форму викласти ярус половини від усієї кольорової капусти. Потім ярус дрібно порізаних помідорів. Зверху покрити рештою капусти. Все залити яйцями, збитими з молоком. Зверху покласти шматочки вершкового масла і посипати тертим сиром.
- Випікати до золотистого кольору 30-35 хв при температурі 190 градусів.
Крем-суп з брокколі і цвітної капусти
Інгредієнти:
- Брокколі 500г
- Цвітна капуста 500г
- Цибуля ріпчаста 1 шт
- Молоко 100 мл
- Оливкова олія 1-2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Відварюємо брокколі і цвітну капусту в киплячій підсоленій воді 10 хвилин до готовності.
- Готові овочі дістаємо з бульйону, додаємо цибулю нарізану півкільцями і подрібнюємо в блендері. Додаємо отриману суміш назад в бульйон. Додаємо молоко. Солимо і перчимо за смаком.
- Доводимо до кипіння на повільному вогні, варимо ще 2-3 хвилини і додаємо 1-2 ст. ложки оливкової олії. Для різноманітності смаку можна додати сухарики зі спеціями і часником.
Відкритий овочевий пиріг
Інгредієнти:
- Дрібно нарізані свіжі овочі 400 г
- Молоко 150 мл
- Яйце 1 шт
- Яєчний жовток 1 шт
- Пісочне тісто 1 уп
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть у форму діаметром 20 см пісочне тісто і зробіть бортики. Викладіть овочі в форму з тіста. Збийте яйце і жовток з молоком.
- Поставте форму на деко і залийте в неї суміш. Випікайте при 190 градусах 45 хвилин до готовності.
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Смачного!