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Персиковий сорбет: рецепт приготування в домашніх умовах

19.07.2023

Персиковий сорбет чудовий десерт, який ідеально підійде в спекотні літні дні. Освіжаючий ефект, легка текстура та ніжний аромат білого вина і м’яти… Зізнайтеся, захотіли його спробувати? Приготувати сорбет вдома дуже легко! Читайте покроковий рецепт персикового сорбета в нашому матеріалі.

Як приготувати персиковий сорбет: рецепт покроково

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Інгредієнти:

  • 1 кг персиків
  • 1 склянка цукру
  • 0,5 мл білого вина
  • 200 г води
  • кілька гілочок м’яти

Спосіб приготування:

  1. У каструлі змішайте воду, вино, цукор та очищені від шкірки персики. Помішуючи, грійте на маленькому вогні до повного розчинення цукру.
  2. Зніміть із вогню, додайте листочки м’яти.
  3. Накрийте кришкою та залиште на одну годину.
  4. Перебийте блендером до однорідної маси та процідіть через сито.
  5. Перелийте масу в контейнер, поставте в морозилку на 1 годину, потім дістаньте, перемішайте та поставте назад заморожуватися. Повторіть процедуру 3–4 рази й поставте заморожуватися на 6–8 годин.

Смачного!

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