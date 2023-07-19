Как приготовить персиковый сорбет: рецепт пошагово

Персиковый сорбет: рецепт приготовления в домашних условиях

Персиковый сорбет — отличное лакомство, которое идеально подойдет в знойные летние дни. Освежающий эффект, легкая текстура и нежный аромат белого вина и мяты… Признайтесь, захотели его попробовать? Приготовить его дома не составит никакого труда! Читайте пошаговый рецепт персикового сорбета в нашем материале.

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Ингредиенты:

1 кг персиков

1 стакан сахара

0,5 мл белого вина

200 г воды

несколько веточек мяты

Способ приготовления:

В кастрюле смешайте воду, вино, сахар и очищенные от кожицы персики. Помешивая, грейте на маленьком огне до полного растворения сахара. Снимите с огня, добавьте листочки мяты. Накройте крышкой и оставьте на один час. Перебейте блендером до однородного состояния и процедите через сито. Перелейте массу в контейнер, поставьте в морозилку на 1 час, затем достаньте, перемешайте и поставьте обратно замораживаться. Повторите процедуру 3–4 раза и поставьте замораживаться на 6–8 часов.

Приятного аппетита!

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