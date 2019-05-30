Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах
Скоро літо, а це означає, що саме час навчитися готувати сорбети. Що це таке? Сорбет – це морозиво, приготоване зі свіжих або заморожених ягід. Він корисний, адже готують його виключно з натуральних інгредієнтів, має низьку калорійність, його можна їсти дітям, тим, хто дотримується дієти і просто любить фрукти. Як приготувати сорбет? Читайте топ-10 покрокових рецептів сорбета на будь-який смак.
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Полуничний сорбет
Інгредієнти:
- 350 г полуниці
- 1 лимон
- 25 мл води
- 80 г цукру
Спосіб приготування:
- Полуницю помити, очистити від листочків та порізати на дольки.
- Засипати полуницю цукром, залити водою і соком одного лимона. Залишити на годину, аби полуниця пустила сік.
- Перебити всі інгредієнти до однорідної маси за допомогою блендера. При бажанні перетерти масу через сито, абипозбутися від кісточок.
- Вилити в ємність і поставити в морозилку на годину. Після цього перемішати масу і повернути в морозилку ще на годину. Повторити процедуру три рази. Поставити в морозильник на 6-8 годин до повного замерзання.
Сорбет з черешні
Інгредієнти:
- 100 мл білого сухого вина або виноградного соку
- 350 г черешні
- 2 ст.л. соку лимона
- 5 ст.л. меду
Спосіб приготування:
- Змішати вино, мед і лимонний сік. Перемішати до однорідності.
- З черешні видалити кісточки, м’якоть подрібнити в блендері, але не до стану пюре.
- Змішати разом всі інгредієнти, перелити суміш в контейнер і поставити в морозилку.
- Приблизно через годину дістати, перемішати і знову поставити заморожуватись. Повторити процедуру 3-4 рази. Залишити сорбет в морозилці до повного замерзання.
Малиновий сорбет
Інгредієнти:
- 200 г малини
- 250 мл води
- ½ склянки цукру (можна більше або менше, в залежності від того наскільки солодкий сорбет ви бажаєте отримати)
- сік половинки лимона або лайма
Спосіб приготування:
- У сотейник залити воду, всипати цукор і поставити на невеликий вогонь. Тримати до розчинення цукру і охолодити.
- Малину залити соком лимона або лайма і перебити блендером. Пюре перетерти через сито, аби позбутися від кісточок.
- З’єднати остиглий сироп і малинове пюре. Перемішати.
- Перелити суміш у контейнер, поставити в морозилку. Кожні півгодини діставати і перемішувати протягом двох годин. Залишити до повного замерзання.
Сорбет з шовковиці
Інгредієнти:
- 4 склянки шовковиці
- ½ склянки цукру (за смаком)
- 2 ст.л. лимонного соку
- 3-4 ст.л. води
Спосіб приготування:
- Шовковицю змішати з цукром, водою та лимонним соком. Збити до однорідності.
- Перелити масу в контейнер та поставити в морозильник.
- Приблизно через годину дістати і перемішати. Повторити процедуру 3-4 рази і поставити в морозилку до повного замерзання на 6-8 годин.
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Сорбет з чорної смородини
Інгредієнти:
- 400 г чорної смородини
- 150 г цукру
- 120 мл води
- 1 ст.л. лимонного соку
- 1 пучок м’яти
Спосіб приготування:
- Чорну смородину подрібнити у блендері і перетерти через сито.
- У сотейнику змішати цукор, воду, лимонний сік і м’яту. Нагріти майже до кипіння. Остудити і видалити м’яту.
- З’єднати сироп і пюре з чорної смородини, перемішати і перелити в плоский контейнер. Поставити в морозилку.
- Через кожну годину діставати і перемішувати. Після цього поставити в морозилку на 6-8 годин до повного замерзання.
Сорбет з порічки
Інгредієнти:
- 500 г порічки
- 120 г цукрової пудри
- 120 мл води
- половинка лимона
Спосіб приготування:
- Порічку перебити у блендері та перетерти через сито. У готове пюре додати сік половини лимона.
- Воду перелити в сотейник, додати цукрову пудру. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Остудити.
- Змішати сироп і порічкове пюре. Перелити в контейнер і відправити в морозилку.
- Через годину дістати, перемішати і повернути в морозилку. Повторити процедуру 4-5 разів і залишити до повного замерзання.
Сорбет з вишні
Інгредієнти:
- 350 г вишні
- 150 г цукру
- 150 мл води
- 20 г лимонної цедри
Спосіб приготування:
- Вишню помити і очистити від кісточок.
- Перебити вишню в блендері до однорідності. Перетерти через сито.
- Воду налити в сотейник, додати цукор, поставити на невеликий вогонь. Варити поки цукор повністю не розчинитися. Остудити.
- Змішати сироп з вишневим пюре і додати лимонну цедру. Добре перемішати.
- Поставити на годину в морозилку. Через годину перемішати. Повторити процедуру 3-4 рази і залишити в морозилці на 6-8 годин.
Сорбет з яблук
Інгредієнти:
- 1 кг яблук (краще брати ароматні)
- 100 мл води
- 100 г цукру (якщо яблука солодкі, можна менше)
- 1-2 лимона
Спосіб приготування:
- У сотейник залити воду, додати цукор і прогрівати на невеликому вогні до повного розчинення цукру. Остудити до кімнатної температури і прибрати в холодильник.
- Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину і нарізати великими кубиками.
- З лимонів віджати сік.
- Яблука перебити у блендері з лимонним соком до стану пюре.
- Перелити в контейнер і відправити в морозилку на 5 годин. Щогодини діставати і перемішувати. Залишити на ніч замерзати.
Сорбет з дині
Інгредієнти:
- 800 г ароматної дині
- 1 лимон
- 6 ст.л. цукру
- 2 ст.л. води
Спосіб приготування:
- У сотейник насипати цукор, залити водою і поставити на невеликий вогонь. Прогрівати помішуючи до повного розчинення цукру. Остудити.
- Диню очистити від шкірки і насіння. М’якоть нарізати кубиками і перебити в блендері до консистенції пюре.
- Сік одного лимона додати в холодний сироп та перемішати.
- Змішати усі інгредієнти разом, перемішати, перелити в контейнер і поставити в морозилку на 6-8 годин.
- Аби сорбет вийшов ніжним і повітряним, кожну годину діставати його з морозилки і перемішувати.
Сорбет з бананів
Інгредієнти:
- 700 г бананів
- 1 лимон
- 150 мл води
- 2 ст.л. меду
- 30 г шоколадних дропсів
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Спосіб приготування:
- У сотейнику змішати теплу воду і мед. Перемішати до розчинення меду.
- Банани очистити від шкірки і нарізати невеликими кружечками.
- У блендер додати банани, сік одного лимона, сироп і перебити до однорідності.
- Перелити масу в контейнер і поставити уморозилку на годину.
- Дістати масу, додати шоколадні дропси, перемішати і повернути в морозилку до повного замерзання на 6-8 годин.